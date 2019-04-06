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"Yeni sinemacıların kötü film yapma şansı yok"

Oyuncu Türkan Şoray, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğrencileriyle birlikte izledi- Türkan Şoray:- "Yeni sinemacılar bu işin eğitimini aldıkları için 1-0 önde başlıyorlar. Yeni sinemacıların kötü film yapma şansları yok bence, iyi film yapmak zorundalar"- "Başımızda demir gibi bir sansür vardı, film sansüre gidecek diye ödümüz patlardı. 'Senaryodan buraları çıkartın' derlerdi, o şekilde hep sansür sansür. Artık özgürler"

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:59
"Yeni sinemacıların kötü film yapma şansı yok"

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

"Kadın Hastalıklar ve Doğum" başlıklı "4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" kapsamında üniversitenin Abdülhamid Han Oditoryumu'nda gerçekleştirilen etkinliğine katılan ünlü oyuncu, köklü bir eğitim yuvasında öğretmen ve öğrencilerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Son yıllarda çok sayıda üniversite söyleşisine katıldığını anımsatan Şoray, öğrencilerin Türk sineması konusunda bilgili olduklarını, kendi alanlarının dışında olsa dahi öğrencilerle sinemayı konuşmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Şoray, etkinlik kapsamında izlenen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde Kadir İnanır ile birlikte oynadığının hatırlatılması üzerine, "Bir tek Kadir İnanır ile oynamadım ki, birçok değerli arkadaşlarım var. Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Tarık Akan ile de oynadım. Hepsi benim çok değerli ve kıymetli arkadaşlarım." değerlendirmesinde bulundu.


- "Yeni sinemacılar iyi film yapmak zorunda"

Kongre kapsamında düzenlenen sinema etkinliğine katılan öğrencilerin sorularını cevaplayan Şoray, şunları kaydetti:

"Bizim film yaptığımız 1970'li yıllarda sinema okulları yoktu, şimdi çoğu üniversitede sinema dersleri veriliyor. Şimdiki sinemacılar eğitimli. Tabi bir eğitimli olmak var bir de işin mutfağından gelmek var. Eğitim alıyorsunuz ama onun pratiği de çok önemli. Yeni sinemacılar bu işin eğitimini aldıkları için 1-0 önde başlıyorlar. Yeni sinemacıların kötü film yapma şansları yok bence, iyi film yapmak zorundalar."

Yeni sinemacıların film çekme imkanlarının çok geniş olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Bizim film yaptığımız dönemde sansür diye bir şey vardı. Özgürce hiçbir şey yapılamıyordu. Sinema nedir? Yönetmen ne çeker? 'Ben bunu çekmek istiyorum, şöyle bir derdim var, topluma onu anlatmak istiyorum' diyerek hayal ettiği herhangi bir şeyi çeker. Başımızda demir gibi bir sansür vardı, film sansüre gidecek diye ödümüz patlardı. 'Senaryodan buraları çıkartın' derlerdi, o şekilde hep sansür sansür. Artık özgürler." diye konuştu.

Türkan Şoray, sinemanın şekil değiştirdiğini, hikayelerin ve anlatımın farklılaştığını ve dijital sinemaya geçildiğini belirterek, "Eskiden biz metreyle film çekiyorduk. Üç kereden fazla tekrar etme şansımız yoktu çünkü film çok değerliydi. Yani yeni sinemacıların ellerinde çok avantajlar var. Birçoğu da bu avantajı kullanıyor." ifadelerini kullandı.


- "Valide Sultan'ın kurduğu vakıfta bir 'Sultan'ı ağırlıyoruz"

Öğrencilerle sohbetin ardından Şoray'a bir tablo ve Bezmialem Fitoterapi Merkezi'nin doğal ürünlerinden hazırlanan bir paket hediye edildi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Bezmialem Valide Sultanımızın mührüdür. Bezmialem Valide Sultan'ın kurucusu olduğu bir vakıfta bir 'Sultan'ı ağırlamak bizim için ayrıcalıktır." diyerek tabloyu takdim etti.

Şoray ise tabloyu çok beğendiğini belirterek, "Çok değerli benim için. Evimin en değerli yerine koyacağım. Muhafaza edeceğim." dedi.

Daha sonra etkinliğe katılan Rektör Kazancıoğlu, Genel Sekreter Zeynep Gökçen, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülaçtı Topçu ve öğrenciler, Türkan Şoray'ın başrolünü Kadir İnanır ile paylaştığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi hep birlikte izledi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 00:59
  1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi
  2. Film
  3. sinema
  4. Türkan Şoray

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