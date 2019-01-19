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Yeni Sigortacılık ve Ticarette Yeni Kavramlar paneli

ATO, BASİAD ve Quick Sigorta tarafından düzenlenen, Yeni Sigortacılık ve Ticarette Yeni Kavramlar konulu panel 23 Ocak'ta ATO Meclis Salonunda gerçekleştirilecek

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:24
Yeni Sigortacılık ve Ticarette Yeni Kavramlar paneli

İSTANBUL (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) ve Quick Sigorta tarafından düzenlenen, Yeni Sigortacılık ve Ticarette Yeni Kavramlar konulu panel 23 Ocak'ta ATO Meclis Salonunda yapılacak.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) ve Quick Sigorta tarafından tüm Türkiye'de düzenlenecek olan, son aylarda piyasaya sunulan ve işdünyası tarafından büyük ilgi gören, Teminat Mektubu Yerine Kefalet Sigortası, Devlet Destekli Alacak Sigortası ve Findeks Veri Tanımlama ürün ve hizmetlerini tanıtacak olan seri toplantılar ATO, BASİAD ve Quick Sigorta'nın düzenlediği panel ile Ankara’dan başlayacak.

Yeni Sigortacılık ve Ticarette Yeni Kavramlar adı altında gerçekleştirilecek panel 23 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da ATO Meclis Salonunda yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BASİAD Başkanı Ali Yücel, sigorta kavramının önemi konusunda sürekli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "İş dünyasının büyük ilgisini çeken bu kavramları uzmanlarından dinlemek, daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Söz konusu ürünleri geçtiğimiz aylarda piyasaya sunan Quick Sigora CEO'su Levent Uluçeçen ve Genel Müdürü Ahmet Yaşar panele katılıp bizlere ayrıntıları verecek. Oldukça yoğun bir katılım bekliyoruz. Konuya ilgi duyan tüm ATO üyeleri panelimize davetlidir." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise ilki gerçekleştirilecek panel öncesi yaptığı açıklamada, özellikle Banka Teminat Mektubu yerine piyasaya sundukları Kefalet Sigortası ürününe karşı yoğun bir ilgi olduğunu, bunun ardından piyasaya verdikleri Devlet Destekli Alacak Sigortasının da aynı ilgiyi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ürünler iş dünyası için çok işlevsel ürünler. Çalışanın üretenin yanında olan ürünler. Biz sigorta şirketlerinin aynı zamanda üreten ve çalışan kurumlara, insanlara destek ve güvence vermek gibi bir görevi var ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu etkinliği düzenleyen ATO ve BASİAD'a teşekkür ederim, toplantılar serisi TÜSAF ile birlikte diğer bölgelerimizde hızla devam edecek."

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 17:24
  1. Quick Sigorta

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