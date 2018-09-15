0553 313 94 23

Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezona yine iddialı girecek. İzlenme rekorları kıran dizi, kadrosuna son olarak Hande Soral'ı dahil etti.

15 Eylül 2018 Cumartesi 23:52
Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer!

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna Burak Özçivit'ten sonra sürpriz bir isim daha katıldı.

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonda kadroya dahil olan ünlü isim Hande Soral, sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Soral, Ertuğrul'un aşık olacağı Zeydan karakterini canlandıracağı öğrenildi.

HANDE SORAL KİMDİR?

2 Şubat 1987 yılında Bursa'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Hande Soral, 1,60 boyunda ve İstanbul Bilgi Ünversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun. 2008 yılında Komedi Dükkanı programına konuk oyuncu olarak katılan Soral, televizyon izleyicisi ile tanıştı.

2008-2011 yılları arasında Küçük Kadınlar adlı dizi ile seyircinin hafızasına kazındı.

Ünlü oyuncu Hande Soral, 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştirdi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 23:52
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. diriliş ertuğrul
  4. Hande Soral
  5. burak özçivit
  6. TRT 1
  7. Engin Altan Düzyatan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bölge diken üstünde! Arabistan'a saldırı...
    1. Bölge diken üstünde! Arabistan'a..
    2. Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'a bomba..
    3. Yakayı ele verince böyle seslendi:..
    4. Irak'ta meclis toplandı! Seçim yapıldı
    5. Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a..
    6. Suudi Arabistan'da fırtınanın adı..
    7. Ailesine kızdı! Yaşadıkları evi ateşe..
    8. Van'da PKK'lı teröristlere büyük darbe!
    9. Rafsancani'nin kızından İran'a sert..
    10. Katar ve Filistin arasında kritik..
    11. Bölge ateş çemberi! İsrail, Şam..
    12. Trump'tan Kuzey Carolina açıklaması!
    13. Kartal zor da olsa kazandı!
    14. HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna..
    15. Çin'den İsveç'e kınama!
    16. Başkan Erdoğan İstanbul'da!
    17. Ermenistan'da tutuklu olan Umut'un..
    18. Akıllara durgunluk veren olay!..
    19. "ABD'nin anlaşmasından ümitli değiliz"
    20. ABD'li aktivistten Esed'e sert sözler!
    Rusya ve Çin'den dünyaya gözdağı! İlk kez böyle görüntülendiler
    Rusya ve Çin'den dünyaya gözdağı! İlk kez böyle görüntülendiler
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Florence kasırgası Kuzey Carolina'yı vurdu
    Florence kasırgası Kuzey Carolina'yı vurdu
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    HDP'liler yeni havalimanında prvokasyon peşinde!
    HDP'liler yeni havalimanında prvokasyon peşinde!