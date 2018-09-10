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Yeni sezon öncesi kırtasiyelere operasyon! Çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Yeni eğitim-öğretim sezonu öncesi kaçak kırtasiye malzemelerine karşı İstanbul'da iki ayrı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri yaklaşık 14 bin kırtasiye malzemesine el koyarak, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:14
Yeni sezon öncesi kırtasiyelere operasyon! Çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Fatih ve Kağıthane'de iki ayrı adrese baskın yapan polis ekipleri, çok sayıda kaçak üretilmiş kırtasiye malzemesi ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, okulların açılması nedeniyle yapılan çalışmalar sırasında bir şahsın okul çantası, kalemlik gibi kaçak kırtasiye malzemelerini piyasaya sürmek üzere olduğu tespit edildi.

KAÇAK MALZEMELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSUNA TAŞINDI

Yapılan teknik takip sonucu Fatih ve Kağıthane'de belirlenen iki ayrı adrese baskın yapan ekipler, yaklaşık 14 bin kırtasiye malzemesine el koyarak, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

Depolarda çuvallar içinde ele geçirilen malzemeler, kamyonlara yüklenerek Emniyet Müdürlüğü deposuna taşındı.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şahsın da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:14
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. kaçak kırtasiye malzemeleri

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