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Yeni sezon halıları tanıtıldı

Royal Halı, Atlas Halı ve Pierre Cardin Halı’nın 2019 yılı koleksiyonları Antalya’da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
Yeni sezon halıları tanıtıldı

Royal Halı, Atlas Halı ve Pierre Cardin Halı’nın 2019 yılı koleksiyonları Antalya’da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.


Tanıtım lansmanı Antalya’da bulunan bir otelde yapıldı. Lansmanda Royal Halı’nın 4, Atlas Halı’nın 4 ve Pierre Cardin Halı’nın 5 yeni koleksiyonu tanıtılırken, kişiye özel halı imkanı sunan Studio markasının da 100 farklı desenden oluşan tasarımı da yer aldı.


Royal Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Nazif Koca, Royal, Atlas, Studio ve Pierre Cardin halı markalarının Royal Halı A.Ş. çatısı altında güçlenerek yoluna devam ettiğini belirterek "Her bir markamız, kendi alanında ilkleri gerçekleştiren Türk halı sektörünün öncüleri. Bu yıl da inovasyonlarımızda tüketicilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ettik. Halıda temizlik, tozumazlık ve evlere ve doğaya saygın ürünleri tercih ediyoruz" diye konuştu.



"Yeni markamıza her anlamda güveniyoruz"


Pierre Cardin markası çatısı altında Woven ismiyle el halısı özelliğini taşıyan 100 ve 120 tarak halılar ürettiklerini ifade eden Nazif Koca "Bu yeni markamıza her anlamda çok güveniyoruz. Woven markası adı altında oluşturduğumuz koleksiyonlarımız kesinlikle el halısından ayırt edilmeyecek nitelikte. Woven 100 koleksiyonunu da Modern ve Klasik olarak iki ayrı grupta mağazalarımızda yerini alacak. 120 koleksiyonumuz ise ipek iplik katkısı ile fark oluşturuyor" dedi.


Bu yıl ki en önemli inovasyonlarından bir tanesinin Tencel iplikle üretilen koleksiyonları olduğunu kaydeden Koca, koleksiyonda doğallığa çok önem verdiklerine dikkat çekti.


Koca şöyle devam etti:


"Royal Halı Altunizade, Pierre Cardin Halı Magnefique, Atlas Halı Halikarnas koleksiyonlarımızda TENCEL botanik kökenli elyafları kullanılarak üretilmiş olup, özel boyama yöntemleri ile renklendirildi. Bu sayede hem çevreye duyarlı, tuşeli ve katlanabilir ürünler ortaya çıkmış olurken, evlerde doğada yürüyormuşçasına bir hissi kullanıcılarımıza yaşatmış oluyor ve hızlı çözünen bir ürün olduğundan doğaya katkı sağlıyoruz. Günün yorgunluğundan kaynaklı statik elektriği alan bu ürünler, doğal olarak iyi hissettiriyor"

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
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