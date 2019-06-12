Yeni Şehir Parkı’na engelli aracı şarj istasyonu kuruldu

Bayburt Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt Belediyesi bu kapsamda kentin en işlek noktalarının başında gelen Yeni Şehir Parkı’na engelli aracı şarj istasyonu kurdu. Böylece akülü araç kullanan engelli vatandaşlar, şehir merkezinde araçlarını şarj ederek sosyal hayata daha fazla katılma şansı elde etti.

Yürüme engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilmeleri için daha önce Cumhuriyet Caddesi’ne kurulan Akülü Araç Şarj İstasyonunun bir yenisi de, Bayburt’ta vatandaşların gezmek ve piknik yapmak için en çok tercih ettiği yer olan Yeni Şehir Parkı’na kuruldu.

Bayburt Belediyesi kurulan bu yeni istasyonla Şehir Parkı’na gelen akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların yaşadığı önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturdu. Şehir Parkı’nda gezerken, araçlarının şarjı bittiği için evlerine dönmek zorunda kalan engelli vatandaşlar için yapılan şarj istasyonu artık engelli vatandaşların araçlarının şarj sorununu çözecek.