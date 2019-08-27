Yeni seçim 2020'de! Muhtarın mazbatası iptal edildi Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir muhtarın mazbatası YSK tarafından iptal edildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir muhtarın mazbatası iptal edildi. Alınan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Ergani ilçesinin Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Hamit Bıçak'ın mazbatası, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası olması nedeniyle iptal edildi. YSK, boşalan mahalle muhtarlığı için 7 Haziran 2020'de seçim yapılması kararı verdi.

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