Yeni seçim 2020'de! Muhtarın mazbatası iptal edildi
Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir muhtarın mazbatası YSK tarafından iptal edildi.27 Ağustos 2019 Salı 16:52
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir muhtarın mazbatası iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Ergani ilçesinin Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Hamit Bıçak'ın mazbatası, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası olması nedeniyle iptal edildi.
YSK, boşalan mahalle muhtarlığı için 7 Haziran 2020'de seçim yapılması kararı verdi.
YORUM YAZ