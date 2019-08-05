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Yeni Şakran’da doğal gaz için ilk kazma vuruldu

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Yeni Şakran Mahallesi’nde, evlere doğal gazın taşınacağı boruların döşeneceği alana ilk kazma vuruldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:00
Yeni Şakran’da doğal gaz için ilk kazma vuruldu

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Yeni Şakran Mahallesi’nde, evlere doğal gazın taşınacağı boruların döşeneceği alana ilk kazma vuruldu.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yoğun mesaileri sonucunda, Yeni Şakran Mahallesi’ne doğal gaz yatırımı kararı alınmasının ardından çalışmalar başladı. Bu kapsamda, Aliağa Belediyesi ile İzmir Gaz Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde başlatılan Yeni Şakran doğal gaz yatırım projesi için tören düzenlendi.


Yeni Şakran Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde düzenlenen törene; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende, boruların döşeneceği alana ilk kazma vuruldu.


Doğal gaz alt yapı çalışmalarını bayramdan sonra hızlandıracaklarını belirten İzmir Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, "Ekiplerimiz hazır. Bayramdan sonra iki etap çalışmamız olacak. Yapılan çalışmaların sonunda Yeni Şakran ve Hacıömerli mahallelerini doğal gaz ile buluşturacağız" dedi.


Kazı çalışmalarını başlatan İzmir Gaz Genel Müdürlüğü, projeyi kış aylarında bitirmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanması ile birlikte, Yeni Şakran sakinlerinin yıllardır süre gelen ve en büyük dertlerinden biri olan doğal gaz sorununun da çözüme kavuşması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:00
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