Yeni Rus otomobilinin direksiyonuna geçen Putin, darbeci Sisi'yi dolandırdı

Soçi'de Sisi'yi kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'ye bölgede üretilen Aurus marka Rus otomobilini gösterdi. Putin ile Sisi aracı test etti.

Putin direksiyonda

Otomobillerin üretildiği yer olan Autodrome'da ikiliyi karşılayan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Putin ve Sisi'ye Aurus ailesinin diğer birer üyesi olan Senat Sedan'ı ve Arsenal Minivan'ı tanıttı. Fabrikada incelemeler yapıldıktan sonra araçları deneyen sonrasında araçları denedi.

Putin, Mısırlı mevkidaşı Sisi'ye Senat Sedan otomobili sürüş esnasında test etmesini önerdi, bunun üzerine iki lider bir süre otomobille tur attı. Rus lider Vladimir Putin aracın direksiyon koltuğuna geçerken, Sisi ise yan koltukta oturdu. İki lider Soçi sokaklarını yerli Rus aracıyla gezdi.