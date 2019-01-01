Yeni rotaları Türkiye! Konuta Çinli yatırımcı yağdı

Son yıllarda alım seçeneklerinin artmasına rağmen ilginin zayıf kaldığı gayrimenkul sektörüne cansuyu olan yabancı alımlarının profilinde de gözle görülür bir değişim süreci yaşanıyor. Düne kadar Ortadoğulu yatırımcıların baştacı edildiği sektörde; Uzakdoğu, Afrika ve Güney Asya ülkelerinin vatandaşları öne çıkmaya başladı. Bu bölgeler arasında ise Çin vatandaşları başı çekiyor.

Alımları artacak

TÜİK verilerine göre dış kaynaklı gayrimenkul cinsinden yatırımlara bakıldığında; Çinliler yüz ölçümü yönüyle geçen yıl 34’ncü sırada iken, bu yılın ilk 7 ayında 23’ncü sıraya çıktılar. Küçük tip daireleri tercih eden yatırımcılar sahip olduğu konut sayısı 200 seviyesine yaklaşırken, Türkiye ile bağlantılı fon şirketleri ve acentalar aracılığıyla bu sayının daha da artması bekleniyor. Bu arada Çin’den İstanbul’a her gün 6 farklı şehirden direkt uçak seferleri yapılıyor olması da ilginin artacağının bir başka işareti.

Türk şirketleri umutlu

Türkiye’deki gayrimenkul firmaları da projelerini Çinlilere tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Çinli vatandaşlık şirketlerinin Portekiz ve Yunanistan’dan sonra rotayı Türkiye’ye çevirdiklerini söyleyen Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, “Biz de Çinli bir vatandaşlık şirketine 95 milyon liralık blok satış yaptık. Bu şirket 2020 sonuna kadar Türkiye’den 500 milyon liralık alım yapmayı hedefliyor” dedi. Türkiye’nin Çinlilere yaptığı bugüne kadarki en büyük satışını Nevita International ve Reagroups işbirliği ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Faruk Akbal, “Kendi vatandaşları adına toplu alımlar gerçekleştiren Çinli vatandaşlık şirketi 2020 sonuna kadar 500 milyon liralık alım yapmayı hedefliyor. Bizde başka satışlar için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Rahatlıkla söylemek isterim; Çinlilerin Portekiz, Yunanistan ve Avrupa’ya ilgisi yoğundu ama artık Rotayı Türkiye’ye çevirdiler. Nitekim bu blok satış ile birlikte son senedir Türkiye’den en fazla alım yapan ilk 20’de olmayan Çin, bu sene listede üst sıralara çıkmaya başlayacaktır” diye konuştu.

Turlar düzenlenecek

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Teknik Yapı Başkanı Nazmi Durbakayım ise Çinli ajanslarla görüşmelerinin olduğunu belirterek, “AB’ye yakın ülkeler arasında şu anda en uygun şartlarda vatandaşlık sunan ülke Türkiye oldu. Eskiden Karadağ’ın vatandaşlığı ucuzdu. Ancak şimdi onlar da şartları ağırlaştırdılar. Dolayısıyla Avrupa’daki en uygun vatandaşlık imkânlarını biz sunuyoruz. Yakında Çinli yatırımcılar için de projelerimize turlar düzenlenecek” bilgisini verdi. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin de, Çin gibi büyük pazarda varlıklı insan sayısının da yüksek olduğunu ifade ederek, “1.7 milyarlık bir nüfusun yüzde 3 ila 5’inin geldiğini düşünürsek bu bile çok büyük bir hacimdir. Türkiye’nin kültürel zenginlik olarak Çinlilere uygun imkânlar sunması da Türkiye’yi cazip kılıyor” dedi.

Türkiye gibi başka ülke yok

Çinlilerin özellikle bu seneden itibaren artan ilgisi için “6 ayda vatandaşlık veren 250 bin dolara başka bir ülke yok” tanımını yapan Faruk Akbal, devamının geleceğine vurgu yaptı. Türkiye, Çinlilere 2015’te 271, 2016’da 281 adet konut satmıştı ve ilk 20’ye girmişti. Son iki yıldır ise ilk 20’de yer almıyor. Yakında Çinlilerin artan ilgisini hep beraber göreceğiz, nitekim görüşme halinde olduğumuz başka şirketler ve başka projeler de söz konusu” dedi.

İhracatçı sayılmak için dernekleşiyorlar

Bir konutun yabancıya ortalama 850 bin liraya satıldığı ülkemizde, konut sahibi olan her bir yabancının ev eşyası ve diğer ihtiyaçları için 150 bin lira harcadığına dikkat çeken Faruk Akbal, “Bu insanlar en az iki ayını burada geçiriyor ve perakende, eğlence, ulaştırma gibi sektörlere canlılık katıyor. Vergi ödüyor. Tüm bunlarla birlikte yıllık gelir 10 milyar doları buluyor. Bizler, bu yolla Türkiye’de ciddi bir ihracat kalemi oluşturduk. Yabancıya konut satışı yapan profesyoneller ve bizimle birlikte çalışan iş ortaklarımızla, uluslararası yatırım ve danışmanlık sağlayan markalarla dernekleşmek için çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapıldı. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ardından GYODER, KONUTDER ve İNDER ile de görüşmelerimiz devam ediyor” mesajını verdi.