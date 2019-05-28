0553 313 94 23

Yeni Rektör çiçek gönderilmesi yerine Kızılay’a bağış istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

28 Mayıs 2019 Salı 11:15
Yeni Rektör çiçek gönderilmesi yerine Kızılay’a bağış istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kendisine tebrik için çiçek gönderilmesi yerine Türk Kızılay Amasya Şubesine bağışta bulunmalarını istedi.


Elmacı’nın isteği üniversitenin resmî web sitesinde duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Süleyman Elmacı Amasya Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmıştır. Tebrik için Rektörümüze çiçek gönderilmemesi, Türk Kızılay Amasya Şubesi hesabına bağış yapılması bizleri memnun edecektir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık Devlet Hastanesi’nde 6 idari personel gözaltına alındı
    1. Ayvalık Devlet Hastanesi’nde 6 idari..
    2. Akciğer kanserinin erken teşhisi için..
    3. Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 15..
    4. Kayserigaz Bayram Mesaisine Başlıyor
    5. Ecrin’le ilgili diğer ceset..
    6. Çocuklar artık ameliyatlara akülü..
    7. Güney Afrika’da otobanda katliam: 9..
    8. Otomobil direğe çarptı: 3’ü çocuk 5..
    9. Emre Belözoğlu kefil oldu! Volkan..
    10. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu..
    11. Libya'da Hafter'den "çatışmaya devam"..
    12. Erzurum’da huzur operasyonu
    13. THY, Do&Co ile anlaşmasını 15 yıl uzattı
    14. Şavşat Karagöl her mevsim ayrı güzel
    15. Hacılar’da Mayıs Ayı Muhtarlar..
    16. Çankırılı öğrenciler Japonya'da..
    17. Okullar Arası Hava Sporlarında Türkiye..
    18. Fehmi Koru sıradaki ismi yazdı: Bülent..
    19. Şike operasyonu başlatıldı! Çok sayıda..
    20. Dumlupınar’da "100. Yılında Milli..
    21. (Özel) Medikalciler, sorunlarına çözüm..
    22. Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele..
    23. Trafik kazasında 3 arkadaşının ölümüne..
    24. BM'den Kuzey Kore uyarısı
    25. İstanbul Havalimanı’nda 9 milyon..
    26. Arsenal ilk Avrupa Ligi kupasını istiyor
    27. ‘Vali’ adıyla vatandaşları arayıp 1..
    28. Eminevim Sakarya’da iftar yemeği..
    29. Eski Bakan Faruk Çelik’e önemli görev
    30. Uçmayı yeni öğrenen yavru karga,..
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?
    Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı