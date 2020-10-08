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Dünya Yeni provokasyon! Türk F-16’ları Azerbaycan’da
Dünya

Yeni provokasyon! Türk F-16’ları Azerbaycan’da

ABD medyasından bir araştırmacı, Azerbaycan’da konuşlanmış iki Türk F-16 savaş uçağına ait olduğu iddia edilen net olmayan görüntü paylaşarak, provokasyona imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:32:00 -
Yeni provokasyon! Türk F-16’ları Azerbaycan’da

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik devam ederken ortaya Türkiye ile ilgili küstah iddia ortaya atıldı.

Dağlık Karabağ’da provokasyonlarından vazgeçmeyen ve sivilleri hedef alan Ermenistan’ı mağdur göstermek için yayınlar yapıldı.

Bir ABD gazetesinde çalışan araştırmacı, Azerbaycan'da bir havalimanına park etmiş iki Türk F-16 savaş uçağına ait olduğuna inanılan asılsız bir fotoğraf paylaştı.

New York Times muhabiri Christiaan Treibart tarafından paylaşılan görüntüde netlik oranının az olduğu tespit edildi.

Ermenistan daha önce Türkiye'yi, ülke içindeki bir havaalanından kalkan Su-25 jetlerine saldırmakla suçlamıştı.

Küstah iftira sonrası sosyal medyada gazeteciye tepkiler yağdı.

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