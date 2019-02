Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili flaş iddia! 40 ilde örgütlenme tamam

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni parti ile ilgili kulis bilgilerini aktardı. Altaylı bir dostunun kendisine ''Ahmet Davutoğlu yeni parti için her an dilekçe verebilir’' dediğini söyledi. Altaylı'nın anlattıklarına göre Davutoğlu Gül ve arkadaşlarından önce davranmak için elinden gelen her şeyi yapıyormuş.

Abdullah Gül ve Ali Babacan gibi isimlerin yeni parti ile anıldığı şu günlerde Ahmet Davutoğlu için de herkesi şaşırtacak önemli bir iddia geldi. İddianın sahibi Fatih Altay’lı…Altaylı yeni parti kurulacak mı kurulmacak mı sorusunun yanıtını bugünkü köşesinde verdi.

Altaylı muhafazakar siyaseti yakından izleyen bir dostuyla konuştuğunu ve dostunun kendisine uzun zamandır yeni parti için hummalı bir çalışma yürüttüğü söylenen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ''Eli kulağında. Her an partiyi kurma dilekçesini verebilirler” dediğini aktardı.

40 ilde örgütlenme tamamlandı

Altaylı, bilgileri aldığı ismi vermeden yeni parti iddialarıyla ilgili son durumu paylaştı. Yazıda yer alan iddialara göre, Ahmet Davutoğlu acele ediyor, güç birliği yapacak. Altaylı’nın anlattıklarına göre Ahmet Davutoğlu’nun partisi. 40 küsur ilde örgütlenmeyi tamamlama aşamasına gelmiş ve Davutoğlu’nun eski İstanbul İl Başkanı örgütlenme üzerinde çalışıyor. Eli kulağında. Her an partiyi kurma dilekçesini verebilirler.

Ahmet Davutoğlu acele ediyor

Herkesin Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın partisi gelecek diye beklediğini hatırlatan Altaylı o şahsın kendisine “Onlar da bir hazırlık içinde. Zaten Ahmet Davutoğlu’nun acelesi de bu yüzden. Önce çıkmak istiyor. Babacan’ın önünü kesip, benim partiye katılın deme niyetinde. Güç birliği yapmak istiyor” dediğini aktardı.

Babacan Davutoğlu'nun partisine katılmaz

Altaylı dostunun Babacan ve arkadaşlarının Davutoğlu’nun partisine gitmeyeceğini onların AK Parti’nin kuruluş felsefesine yakın bir parti kurmak istediklerini ve seçimi beklediklerini, AK Parti’nin oylarına bakıp, eğer AK Parti’nin oyu 35’lerin altına düşerse partiyi kuracaklarını ve düşmezse biraz daha bekleyeceklerini söylediği yazdı.