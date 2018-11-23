Yeniden Refah Partisi kurucuları arasında sürpriz isimler

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın liderliğini yaptığı Yeniden Refah Partisi'nin kurucu üyeleri dikkat çekti. Partinin kurucuları arasında Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu gibi isimler yer aldı.

Fatih Erbakan'ın liderliğini yaptığı Yeniden Refah Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Partinin kurucular kurulu listesinde yer alan eski bakanlardan Sacit Günbey ve beraberindeki partililer, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmet Avşar'a teslim etti.

“Bütün meselelere çözüm üretecek bir çalışma yaptık”

Günbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisinin resmi kuruluş dilekçesini ilettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Partimizi kurarken çok ciddi bir çalışma yaptık. Çok güzel bir program hazırladık. Türkiye'nin bütün meselelerine çözüm üretecek bir çalışma yaptık. Çok güzel bir kadromuz var ve heyecanlıyız. Genç ve tecrübeli arkadaşlardan oluşan, devlet bürokrasisinde de uzun yıllar hizmet eden arkadaşlarımız var. İnşallah ülkemize çok iyi hizmetler yapacağız. Memleketimizde bugünden itibaren Yeniden Refah Partisinin farklılığı ortaya çıkacak."

Kurucular arasında dikkat çeken isimler

Partinin İçişleri Bakanlığına teslim edilen kurucular kurulu listesi 99 kişiden oluşuyor.

Partinin kurucuları arasında Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener de yer alıyor.