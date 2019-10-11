0553 313 94 23

Yeni Parti Kurma Üzerine

Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, ‘Yeni Parti Kurma Üzerine’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

11 Ekim 2019 Cuma 11:06
Yeni Parti Kurma Üzerine

Bir gün çevrem sarılırsa,

En önlerde sen dur Gül’üm,

Malum kalem kırılırsa,

İlk hançeri sen vur Gül’üm!

Davut ol beni Calut bil,

Gemileri yak defterden sil,

Hücum diye çalınca zil,

Öncelikle sen vur Gül’üm!

Savaş için git kur bir üs,

Düşmana gül dostuna küs,

Demem sende mi Brütüs,

İlk hançeri sen vur Gül’üm!

Emirler ver Babacan’ca,

Yüreğime at bir kanca,

Fark etmez kılıç tabanca,

Öncelikle sen vur Gül’üm!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:06
  1. Mustafa Akkuş
  2. Yeni Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaş ihtiyaç kredisine yüklendi! Harcamalarda ayar kaçmasın
    1. Vatandaş ihtiyaç kredisine yüklendi!..
    2. Türkiye savaş gemisi yolladı,..
    3. Genç kız evinde intihar etmişti! O..
    4. Kripto para için geri sayım!..
    5. Bakan Mustafa Varank'tan 'yerli' ve..
    6. KYK burs başvurusu başladı mı son..
    7. Büyükşehir’den ‘Türkçe’ hassasiyeti
    8. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    9. Barış Pınarı Harekatı sonrası..
    10. Ertuğrul Kürkçü'den Barış Pınarı..
    11. Neden geçmişten ders çıkarmıyoruz?
    12. Şehit annesinden duygulandıran sözler
    13. Batsın onların turistliği
    14. Almanya'da Türk bürokratın aracı..
    15. Metiner'den dikkat çeken sözler:..
    16. Yeni Parti Kurma Üzerine
    17. Öldüren insanlık
    18. DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı..
    19. Çin'de üst geçit çöktü: Ölü ve..
    20. Çözüm Süreci denenmeseydi, Şivan’ın..
    21. Terör örgütü YPG'nin şehit ettiği..
    22. Terörist ortaklığı YPG-DEAŞ yine el ele
    23. Adana'da cezaevinden çıkan hamile..
    24. Ermeni Patrikliği'nden 'harekat'..
    25. Palancıoğlu Türkiye’yi Avrupa’da..
    26. Merkez Bankası'ndan yeni faiz hamlesi
    27. Vatan haini Can Dündar’ın Fetih suresi..
    28. Barış Pınarı Harekatı’nı karalamaya..
    29. Terör yandaşlarından yeni oyun!..
    30. Mehmetçik “Ya Allah” deyip sınırı..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!