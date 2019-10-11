Yeni Parti Kurma Üzerine
Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, ‘Yeni Parti Kurma Üzerine’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.11 Ekim 2019 Cuma 11:06
Bir gün çevrem sarılırsa,
En önlerde sen dur Gül’üm,
Malum kalem kırılırsa,
İlk hançeri sen vur Gül’üm!
Davut ol beni Calut bil,
Gemileri yak defterden sil,
Hücum diye çalınca zil,
Öncelikle sen vur Gül’üm!
Savaş için git kur bir üs,
Düşmana gül dostuna küs,
Demem sende mi Brütüs,
İlk hançeri sen vur Gül’üm!
Emirler ver Babacan’ca,
Yüreğime at bir kanca,
Fark etmez kılıç tabanca,
Öncelikle sen vur Gül’üm!
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