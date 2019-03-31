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Oyunu kullanan Abdullah Gül, iddiaların ardından ilk kez gazetecilere konuştu

Uzun zamandır yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk defa gazetecilerin önüne geçti. Oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Gül, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik.” dedi.

31 Mart 2019 Pazar 13:42
Oyunu kullanan Abdullah Gül, iddiaların ardından ilk kez gazetecilere konuştu

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu’nda kurulan bin 145 numaralı oy sandığında oyunu kullandı.

Oyunu kullanmak için korumalar eşliğinde Beykoz okula gelen Gül’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte oy kullanma işlemini tamamlayan Gül, okul çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

“Ülkemiz için hayırlı olsun inşallah” 

Vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türk vatandaşı olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık. Memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olsun inşallah” dedi. 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:42
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