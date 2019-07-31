Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'

Yeni parti kuracağı iddialarıyla Türkiye gündemini meşgul eden Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Davutoğlu’yla ilgili 'pişmanım' diyerek bomba paylaşımlar yaptı.

Atılgan Bayar kişisel Twitter adresinde Davutoğlu’nu desteklediği için pişman olduğunu söyledi. Bayar, Davutoğlu’nun AK Partili eski vekil Selçuk Özdağ gibilerini yanına alarak partisini ölü doğuma zorladığını belirtti. Kendisi için partide görev beklediği eleştirilerine yanıt veren Bayar bir beklentisinin olmadığını vurgulayarak şu paylaşımları yaptı:

(Atılgan Bayar)

'Davutoğlu’nu desteklemiştim pişmanım'

Ben Davutoğlu’nu Selçuk Özdağ gibiler olmasın diye desteklemiştim. Pişmanım. Yanılttığım birileri oldu ise özür dilerim.

'Beni siyaset içi bir figür olarak görenler var'

Beni siyaset içi bir figür olarak görenler var. Ancak benim siyasetim ile ilgili bir fikirleri yok. Ben bir partiye üye olmam. Yönetici, milletvekili gibi ünvan ve kadroları talep etmem. Gücüm de buradan gelir.