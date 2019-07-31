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Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'

Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, Twitter’da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07
Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'

Yeni parti kuracağı iddialarıyla Türkiye gündemini meşgul eden Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Davutoğlu’yla ilgili 'pişmanım' diyerek bomba paylaşımlar yaptı.

Atılgan Bayar kişisel Twitter adresinde Davutoğlu’nu desteklediği için pişman olduğunu söyledi. Bayar, Davutoğlu’nun AK Partili eski vekil Selçuk Özdağ gibilerini yanına alarak partisini ölü doğuma zorladığını belirtti. Kendisi için partide görev beklediği eleştirilerine yanıt veren Bayar bir beklentisinin olmadığını vurgulayarak şu paylaşımları yaptı:

(Atılgan Bayar)

'Davutoğlu’nu desteklemiştim pişmanım'

Ben Davutoğlu’nu Selçuk Özdağ gibiler olmasın diye desteklemiştim. Pişmanım. Yanılttığım birileri oldu ise özür dilerim.

'Beni siyaset içi bir figür olarak görenler var'

Beni siyaset içi bir figür olarak görenler var. Ancak benim siyasetim ile ilgili bir fikirleri yok. Ben bir partiye üye olmam. Yönetici, milletvekili gibi ünvan ve kadroları talep etmem. Gücüm de buradan gelir.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Atılgan Bayar
  3. Selçuk Özdağ
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • Hüseyin Hüseyin 24 dk önce
    Ya konyalılar bile bu adama oy vermezler başbakanlık elinden alındı izmirli birine verildi konyalilarda tık bile çıkmadı dahada akp ye oy fazla cikti
  • EmrklEmrkl29 dk önce
    Niye bu kadar adama laf etmektesiniz beğenmediğiniz adamsa oy vermezsiniz olur biter bu celal niye parti kuramaz diye bir kuralmı var herkes kurabilir
  • Yunus 16Yunus 1655 dk önce
    Yinede Bu şarlatan, Davutoğlu ndan daha akıllı görünüyor. Avutoglu DANİŞMAN larindan Çoğu FETÖ CÜ çıkmıştı! BU ŞARLATAN KİM?
  • Yunus 16Yunus 1656 dk önce
    Yinede Bu şarlatan, Davutoğlu ndan daha akıllı görünüyor. Avutoglu DANİŞMAN larindan Çoğu FETÖ CÜ çıkmıştı! BU ŞARLATAN KİM?
  • hercaihercai57 dk önce
    Davutoglu, git Israil de basbakan ol, yahudiliginin tadini cikar! Kibir kimde vardir? Sadece yahudide vardir!

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