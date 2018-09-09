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Ufuk Bayraktar'ın 20 gündür hapiste olduğu ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın, 2007'de karıştığı bir olay yüzünden 20 gündür cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

09 Eylül 2018 Pazar 12:35
Ufuk Bayraktar'ın 20 gündür hapiste olduğu ortaya çıktı

Yıllar önce 'Ezel' dizisinde 'Dayı' karakterinin gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken, en son 'Vatanım Sensin'de 'Dağıstanlı'yı oynayan Ufuk Bayraktar, geçmişte karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi. 

2007 yılında baba yadigarı olan ruhsatsız silahla bir kavgaya karışan oyuncunun uzun zamandır süren davası sonuçlandı. Ruhsatsız silah bulundurmaktan yargılanan Ufuk Bayraktar, kesinleşen 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. 20 gündür cezaevinde bulunan Ufuk Bayraktar'ın yeni sezonda herhangi bir diziyle anlaşması olmadığı, üzerinde çalıştığı senaryoyu yazmaya devam ettiği öğrenildi. 

36 yaşındaki oyuncu geçen yıl da bir kavgaya karışmış, Cihangir'deki bir kulübü basarak iki kişiyi yaraladığı haberleriyle gündeme gelmişti. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:35
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