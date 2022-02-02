Yeni operasyonun adı Kuş Kartalı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de terör örgütlerine yönelik kararlı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Terör yuvaları Kış Kartalı ile vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan teröristlerin üst bölgelerine operasyon düzenlendiği belirtilerek "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

"Mühimmat depoları ve kamplar imha edildi"

Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. ​Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. ​Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."