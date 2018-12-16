Yeni operasyonu Temel Paşa yönetecek! Fırat'ın doğusu temizlenecek
Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlenecek yeni süpürme harekatının başında Afrin kahramanı İsmail Metin Temel'in olacağı öğrenildi.16 Aralık 2018 Pazar 10:52
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyine yuvalanan teröristlere karşı büyük bir operasyon için hazır.
Örgütün bölgedeki varlığını sonlandırmak için düzenlenecek operasyonların başında, İsmail Metin Temel olacak.
Afrin'de PKK’ya kan kusturmuştu
2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneterek Afrin'de Mehmetçik'in büyük başarılara imza atmasını sağlamıştı.
Bölgede YPG'li teröristlerin kazdığı hendekler, mezara dönüşmüştü.
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