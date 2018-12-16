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Yeni operasyonu Temel Paşa yönetecek! Fırat'ın doğusu temizlenecek

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlenecek yeni süpürme harekatının başında Afrin kahramanı İsmail Metin Temel'in olacağı öğrenildi.

16 Aralık 2018 Pazar 10:52
Yeni operasyonu Temel Paşa yönetecek! Fırat'ın doğusu temizlenecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyine yuvalanan teröristlere karşı büyük bir operasyon için hazır.

Örgütün bölgedeki varlığını sonlandırmak için düzenlenecek operasyonların başında, İsmail Metin Temel olacak.

Afrin'de PKK’ya kan kusturmuştu

2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneterek Afrin'de Mehmetçik'in büyük başarılara imza atmasını sağlamıştı.

Bölgede YPG'li teröristlerin kazdığı hendekler, mezara dönüşmüştü.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:52
  1. Ordu
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  3. İsmail Metin Temel

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  • nuhnuh19 dk önce
    çok komik bu ülkenin millet vekilleri bdp si chp si komple pyd pkk yı destekliyor siz dısarıyla savaşıyorsunuz kürt halkının müslümanlarını tenzih ederim nerdeyse % 60 ı pkk yı sever destekler meclis devlet kurumları dolu hikaye bu işler artık zerre güvenmiyorum bizim devlette demokraitk laik onlarda
  • Halil ŞENGÜNHalil ŞENGÜN27 dk önce
    Allah yardımcıları olsun dualarımız cümle askerlerimizle
  • şenay doğan şenay doğan 35 dk önce
    allahım hayırlı mübarek eylesin yolunuz bahtınız allahın en büyük rızasına ve miracına habibullahın ve kitabullhın dünyasına ve vuslatına kadar açık ve nurlu olsun allaha emanet olun
  • mert memetmert memet38 dk önce
    gaza sizin zafer ALLAH ındır İNŞALLAH
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