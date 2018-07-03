Yeni oluşan gezegen böyle görüntülendi

Fotoğrafta gezegenin, yıldızının çevresinde tekerlek şeklinde, gaz ve tozla oluştuğu görülüyor.

UZUN SÜREDİR PEŞİNDELERDİ

Araştırmacılar, uzun süredir bir 'bebek gezegenin' peşindeydi. Bu gezegen, bu türde keşfedilen ilk gezegen oldu.

PDS 70 adı verilen yıldızın 10 milyondan daha az bir süre önce oluşmuş. Çevresindeki, oluşmakta olan gezegenin yaşının ise beş ila altı milyon olduğu düşünülüyor.

JÜPİTER'DEN BİRKAÇ KAT BÜYÜK

BBC Türkçe'nin haberine göre, PDS 70b adı verilen gezegenin, Jüpiter'den birkaç kat büyük olduğu ve muhtemelen bulutlu bir atmosfere sahip olduğu düşünülüyor.