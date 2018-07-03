Yeni oluşan gezegen böyle görüntülendi
Gökbilimciler ilk kez, yeni oluşmakta olan bir gezegeni görüntüledi.03 Temmuz 2018 Salı 09:28
Fotoğrafta gezegenin, yıldızının çevresinde tekerlek şeklinde, gaz ve tozla oluştuğu görülüyor.
UZUN SÜREDİR PEŞİNDELERDİ
Araştırmacılar, uzun süredir bir 'bebek gezegenin' peşindeydi. Bu gezegen, bu türde keşfedilen ilk gezegen oldu.
PDS 70 adı verilen yıldızın 10 milyondan daha az bir süre önce oluşmuş. Çevresindeki, oluşmakta olan gezegenin yaşının ise beş ila altı milyon olduğu düşünülüyor.
JÜPİTER'DEN BİRKAÇ KAT BÜYÜK
BBC Türkçe'nin haberine göre, PDS 70b adı verilen gezegenin, Jüpiter'den birkaç kat büyük olduğu ve muhtemelen bulutlu bir atmosfere sahip olduğu düşünülüyor.
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