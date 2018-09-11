Yeni nüfus cüzdanı çıkarma bedeli ne kadar? Kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır?

Yeni cipli kimlik kartlarının dağıtımı 2017 yılından itibaren başlanmıştı. Yeni kimlik kartı çıkarmak isteyen vatandaşlar, kimlik kartı değiştirme ücretinin ne kadar olduğunu merak etmekte. Yeni kimlik kartlarının ücretlerinin ne kadar? Yeni kimlik ücretlerini nereye yatırmanız gerekli? Bütün detaylar bu yazımızda.

Kimlik kartının bedeli nedir?

Kimlik yenileme 18,50 TL

Kimlik kayıp 37 TL

Evlilik nedeniyle kimlik değiştirme 18,50 TL

Eskiyen kimliği değiştirme 18,50 TL

Yeni doğan bebek için kimlik çıkarma ÜCRETSİZ

Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak?