Yeni normal hazırlığı! Kısıtlamalar mart ayında kaldırılabilir

Uzmanlar, yeni aşıların gelmesi ve diğer gruplara aşılamanın şubat ayının ikinci yarısından önce mümkün olmayacağı, aşılamanın hızlanması ve sonuç alınmasının da mart ayının ikinci yarısını bulacağını belirtiyor. Buna göre mart ayının ikinci yarısından itibaren kuralların yumuşatılabileceği, sonbahar döneminde virüsün kış gribi haline dönebileceği iddia ediliyor. Haziran ayından itibaren yerli aşının devreye girebileceği, tekrar aşılamalarının yerli üretimle yapılacağı da düşünülüyor.