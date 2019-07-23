Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen birimlerden biri olan “Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi” geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalışmalarına başlayan ofisin, Tıp Fakültesi’nde araştırma kültürünü güncelleştirerek geliştirmek ve klinik araştırmalar hakkında eğitim vermek amacı taşıdığı belirtildi. Birimin ayrıca bilimsel değeri yüksek, tıp bilimine ve tıbbi pratik uygulamalara yön veren bilimsel yayın ve projelerin sayısını artırarak, yabancı bilim insanlarını Atatürk Üniversitesi’ne çekeceği düşünülüyor. Multidisipliner yaklaşımla fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri ile ortaklaşa bilimsel projeler geliştirmek amacıyla öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak da ofisin hedefleri arasında.