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Yeni nesil girişimcilik Nun Okulları'nda konuşuldu

NUN lise öğrencilerinin kurduğu Girişimcilik Kulübü'nün ilk kez düzenlediği "Entre-Talk Girişimcilik Zirvesi 2019"da insanlığın geleceği adına yapılan girişimler masaya yatırıldı- Girişimciliği bir tutku olarak gören 15 okuldan 200 genç katılımcının ağırlandığı zirvede "Bir iz bırakın." mesajı verildi

14 Haziran 2019 Cuma 15:42
Yeni nesil girişimcilik Nun Okulları'nda konuşuldu

İSTANBUL (AA) - NUN lise öğrencilerinin kurduğu Girişimcilik Kulübü'nün ilk kez düzenlediği "Entre-Talk Girişimcilik Zirvesi 2019", Beykoz'daki kampüste yapıldı.

NUN Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, insanlığın geleceği adına yapılan girişimlere de büyüteç tutulan zirvede katılımcılara 21. yüzyılın yükselen ekolü girişimcilik hakkında bilgiler verildi. Konuşmalar sırasında Anadolu'nun farklı köşelerinden gelen girişimciler kendi hayat hikayelerini paylaştı. İnteraktif atölyeler ile katılımcıların yenilebilir enerji, dinamizm gibi kavramlarla tanışması sağlandı. Girişimciliği bir tutku olarak gören 15 okuldan 200 genç katılımcının ağırlandığı programda "Bir iz bırakın." mesajı verildi.

"İnsanlık İçin Girişim" panelinde, Zemin İstanbul'dan Kübra Bayraktar, İTÜ Ginova'dan Şebnem Burnaz ve Albaraka Garaj'dan Yakup Sezer konuşmacı olarak yer aldı.

"Anadolu Mayası Girişim" paneline ise yaşadıkları coğrafyaya hayat veren isimler katıldı. Kooperatif kurarak köylülerine iş imkanı sağlayan Lavanta Kokulu Köy'den Huriye Tezcan, Türkiye'nin ilk kaz evinin kurucusu Nuran Özyılmaz ve Prototek'ten Mehmet Mete Yılmaz konuşmalarıyla gençlere heyecan verdi.

NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz, açılış konuşmasında, girişimcilik ve inovasyon hakkında gençlerin kafalarındaki soru işaretlerine sunumuyla cevap vererek, girişimcilik ekosistemi kavramına açıklık getirdi.

Yılmaz, önemli olanın fikrin ne olduğunun değil, insanlığın yararına nasıl şekillendirilebildiği olduğuna dikkati çekerek, "Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında yüz binlerce insanın hayatı sizin bir fikriniz ile değişebilir. Bunu sakın unutmayın." ifadelerini kullandı.

Suya girmeden yüzme öğrenilemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, öğrencilere, "Hayata atılmaktan ve girişimcilikten çekinmeyin." diye seslendi.

- Katılımcılara konuşmacılarla tanışma fırsatı

Panellerin ardından konuşmacılarla yakından tanışma fırsatı bulan katılımcılar, zirvenin ikinci bölümü olan çalıştaylara katıldı.

İnteraktif şekilde gerçekleşen atölyelerde Şahin Çağlayan, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kavramlarına dikkati çekti.

Çetin Emre Sadi'nin katılımı ile gerçekleştirilen finans atölyesinde, finans ve teknoloji kelimelerinden oluşan "fin-tech" sektörü müşterilerinin finansal hizmet ihtiyaçlarını dijital ortamlar üzerinde çözen yöntemler üzerinde konuşuldu.

Sağlık atölyesinde Yusuf Güleç üretkenlik ve dinamizm konularını masaya yatırdı.

Berat İnci'nin katılımı ile gerçekleştirilen sosyal girişimcilik atölyesinde ise sosyal girişim kavramını anlamak, bilinirliğini artırmak ve toplumsal sorunların çözülebilmesine katkı sağlamak hakkında konuşuldu.

- "Maksat iz bırakmak"

NUN Okulları Girişimcilik Kulübü Başkanları Nida Memnune Totu ve Melike Ceyda Şenocak, etkinliği kendilerinin düzenlediğini, maksatlarının katılımcılarda bir iz bırakmak olduğunu belirtti.

Şenocak, girişimciliğin bir yanıyla iletişim kabiliyetini bir yanıyla da kişinin kendine güvenini güçlendiren bir alan olduğunu kaydederek, "Bizler bu zirveyle gönüllere dokunmayı hedefledik. Davet ettiğimiz konuşmacıların hayat hikayelerinin katılımcılara örnek olmasını planladık. Gelecek yıllarda bu zirveyi geleneksel hale getirmeyi ve katılımcı sayısını artırmayı hedefliyoruz. Umuyoruz ki bu zirveye katılanlar girişimcilik ruhunu alırlar ve topluma faydalı işler yaparlar." ifadelerini kullandı.

Zirvede aynı zamanda dün, bugün ve gelecekte girişimcilik ile ilgili ilerlemeler gündeme taşındı. Fikir, proje ve ürün birlikteliğini sağlayarak hangi atılımların yapılacağının tartışıldığı zirve, katılımcılara yeni perspektifler ve bakış açıları kazandırarak sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:42
  1. Entre-Talk Girişimcilik Zirvesi 2019
  2. NUN
  3. NUN Sağlık ve Eğitim Vakfı

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