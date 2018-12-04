İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu'nun (BİK) İŞKUR iş birliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı", yapılan son dersle tamamlandı.

Zeytinburnu Merkezefendi Millet Kıraathanesinde gerçekleştirilen son derste, TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu, genç meslektaşlarına röportaj teknikleriyle ilgili bilgi verdi.

İbrahimoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte derste uygulamalı röportaj yaptı.

Program, Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürü Mehmet Köşger'in "Genel Gazetecilik" dersiyle sona erdi.

5 haftalık eğitim programı kapsamında uzman gazeteciler ve akademisyenler tarafından katılımcılara veri haberciliği, istihbarat haberciliği, kültür-sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, dijital habercilik ve röportaj teknikleri gibi teorik ve uygulamalı dersler verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan genç gazeteci adaylarına, 14 Aralık'ta BİK Genel Merkezinde düzenlenecek törenle sertifikaları verilecek.

İŞKUR'un "İşbaşı Eğitim Programı" kapsamında, eğitimlerini bitiren katılımcılara, İstanbul'da yayımlanan gazeteler, internet siteleri ve haber ajanslarında işbaşı yapma imkanı sağlanacak.

