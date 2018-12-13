"Yeni müzakereler için genel çerçeveyi kabul ettik, hükümet reddetti"

STOCHOLM (AA) - İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarında Husi heyete başkanlık eden Muhammed Abdusselam, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in yeni bir müzakere turu için sunduğu ve kendilerinin kabul ettiği genel çerçeve önerisinin hükümet heyeti tarafından reddedildiğini söyledi.

Abdusselam, İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda geçen perşembe başlayan istişare toplantılarının kapanışında düzenlediği basın toplantısında, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith'in yeni bir müzakere turu için genel çerçeve önerisi sunduğunu belirtti.

"Yeni müzakereler için sunulan genel çerçeveyi biz kabul ettik, hükümet ise reddetti." diyen Abdusselam, söz konusu önerinin reddedilmesini "siyasi çözümün reddedilmesi" olarak nitelendirdi.

Öte yandan İsveç'teki görüşmelerde Yemen hükümetini temsil eden heyette bulunan Muhammed el-Amiri hükümet, cumhurbaşkanlığı ve anayasanın durumunun görüşüleceği yeni bir müzakere turu için genel çerçeve belirlenmesini reddettiklerini doğruladı.

Hükümet heyeti, nihai siyasi çözümün görüşüleceği yeni müzakere turlarından bahsetmeden önce şu anda tıkanan konular üzerinde uzlaşma sağlanarak güven tesis edilmesini ve bu konuda sahada fiili adımlar atılmasını istiyor.

Yemenli taraflar geçen hafta boyunca esirlerin serbest bırakılması, Hudeyde kentinde çatışmaların durması, merkez bankası, Taiz kentine uygulanan kuşatma, çatışmalardan zarar görenlere insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı olmak üzere 6 ana konu üzerinde müzakere yaptı.