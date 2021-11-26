Yeni mutasyon keşfedildi! DSÖ’ye ‘acil toplantı’ çağrısı

Covid-19 salgını yayılmayı sürdürürken, yeni mutasyonlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Güney Afrikalı bilim adamları düzenledikleri basın toplantısında, ülkede B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğini bildirerek, yeni mutasyonun potansiyel etkilerinin henüz netlik kazanmadığını aktardı. Söz konusu mutasyonun vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmaya ve daha bulaşıcı hale gelmesine yardımcı olacak “olağandışı bir konstellasyon takımına” sahip olduğunu aktaran bilim adamları, söz konusu mutasyonun Gauteng eyaletinde hızla yayıldığını ve yeni vakaların yüzde 90'ının B.1.1.529 olabileceğini açıkladı. Güney Afrika, yeni tespit edilen mutasyonu tartışmak üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışma grubundan acil toplantı talep etti.