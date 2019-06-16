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Yeni Müftüye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya İl Müftülüğüne atanan Veysel Işıldar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

16 Haziran 2019 Pazar 16:03
Yeni Müftüye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya İl Müftülüğüne atanan Veysel Işıldar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Veysel Işıldar, “Göreve başladığım hafta Muharrem Poyraz Başkanımla tanıştık, burada hayırlı işlere verdiği destekleri duydum. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah yardımları devam eder” dedi.


MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise,“Yeni Müftümüze başarılar diliyoruz. İnşallah Malatya’mızda hayırlı işlere imza atacak. Biz de MÜSİAD olarakgeçmişte olduğu gibibu günden sonra da Müftülüğümüz ile hep iş birliği içerisinde olacağız, tüm hayırlı işlerde yanlarında olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:03
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