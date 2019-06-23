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Yeni mezun inşaat mühendisleri baret taktı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi ile Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.

23 Haziran 2019 Pazar 12:41
Yeni mezun inşaat mühendisleri baret taktı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi ile Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.


Seyhanspor Tesisleri’ndeki ezuniyet töreni İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt’un açılış konuşması ile başladı. İnşaat mühendisliği mesleğinin medeniyetlerin kurulmasına katkı sağlayan bir meslek olduğunu belirten Turanbayburt, gençlere mesleklerini sürdürürken doğrudan, haktan, adaletten ayrılmamalarını, vicdanlarının sesine her zaman kulak vermelerini, öğrenmenin bitip tükenmeyen bir süreç olduğunu unutmamalarını tavsiye etti.


İnşaat mühendisliği mesleğinin tüm süreçlerinde diğer mesleklerden insanlarla, inşaat emekçileriyle kolektif bir çalışma yürütüldüğünü, insanlara yarar sağlayan üretimde bulunduklarını belirten Turanbayburt sözlerine şöyle devam etti: “Mesleğimizin hangi biriminde çalışırsak çalışalım, ister bina, ister köprü, baraj yol yapımı olsun alanımız;ya da proje üretimi, hepsinde insana dokunuyoruz, insanlara yarar sağlayacak bir şeyler üretiyoruz. Toplumla bu kadar iç içe olan bir mesleğin bireyleri olarak toplumda olup bitenlerle yakından ilgilenmeliyiz, takip etmeliyiz. Ülkemiz için, yaşadığımız kent için duyarlı, üretken olmalıyız."


Konuşmanın ardından İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Tan eşliğinde “Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya; onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek, hangi şartlar altında olursa olsun onları ancak iyiye kullanmaya; yurduma ve insanlara yararlı olmaya kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeğe çalışacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim” sözlerini içeren mühendis yemini edildi ve genç mezunlara mühendislik simgesi baretleri ile İMO rozetleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:41
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