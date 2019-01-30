Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Yıldırım’ın TBMM Başkanlığından ne zaman istifa edeceği tartışma konusu olmuştu. Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Peki Yeni Meclis Başkanı kim olacak? Binali Yıldırım’ın yerine Meclis Başkanı kim olacak? 30. Meclis başkanı kim olacak? AK Parti’nin Meclis Başkan adayı kim olacak?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığından istifa edeceğini açıklamıştı. Binali Yıldırım’ın istifa etmesinden sonra Meclis başkanı kim olacağı merak konusu oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli’den son dakika MHP Meclis başkanı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu.

MHP AK Parti'nin adayını destekleyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli “Geçmişte Binali Yıldırım, Meclis Başkanı adayı olduğunda destek vermiştik şimdi de Binali Yıldırım'ın ardından AK Parti'nin açıklayacağı Meclis Başkanı adayına desteğimiz devam edecek.” diyerek kendilerinin aday çıkarmayacağını AK Parti’nin adayını destekleyeceklerini duyurdu.

Peki AK Parti’nin yeni Meclis Başkanı kim olacak?

Binali Yıldırım'ın istifa edeceğini açıklaması akıllara, "Yeni TBMM Başkanı kim olacak?" sorusunu getirdi. Konuyla ilgili, Ankara kulislerinre konuşulan iki isim var. Yıldırım'ın olası istifasının ardından bu göreve, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkanvekili Hayati Yazıcı'nın talip olduğu iddia ediliyor.

Meclis Başkanı ne zaman seçilecek?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’ya özel açıklamalarda bulundu. Bostancı, "Binali Yıldırım 18 Şubat itibariyle istifasını verirse yeni Meclis başkanı da, Meclis seçim için ara vermeden hemen önce seçilecek. Ve ondan sonra tatile gidilecek. O süreçte Yıldırım istifasını en yaşlı başkan vekili Celal Adan'a iletecek. MHP'li Celal Adan bu istifayı Meclis Genel Kurulu'na taşıyacak. Meclis Genel Kurulu'nda okunduktan sonra resmi olarak Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı görevi sona ermiş olacak. Yeni Başkan seçilene kadar, en yaşlı başkan yardımcısı Celal Adan Meclis Başkanlığı'na da vekalet edecek. Genel Kurul'daki okunmasının ardından 5 günlük adaylık süreci başlayacak. İçtüzüğe göre oylamalarında 5 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor ama oylamanın bu kadar sürmeyeceğini belirten Naci Bostancı oylama bir günde biter açıklamasında bulundu. Dolayısı ile 6 günlük bir süreçte Meclis yeni başkanını seçecek. Meclis, Şubat sonu itibariyle seçim için çalışmalarına ara verecek." şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım 3. turda 335 oyla seçilmişti

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmesiyle birlikte başbakanlık da kaldırılmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3. turda 335 oyla TBMM'nin 28. Başkanı seçilmişti. TBMM Başkanı seçiminde Binali Yıldırım'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yarışmıştı.

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