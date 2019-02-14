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Yeni Mamak kentsel dönüşüm kura çekilişi yapıldı

Mamak ilçesinin çehresini değiştirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırma kapsamında kalan 177 konutun daha kura çekilişini gerçekleştirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:45
Yeni Mamak kentsel dönüşüm kura çekilişi yapıldı

Mamak ilçesinin çehresini değiştirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırma kapsamında kalan 177 konutun daha kura çekilişini gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları içinde yer alan“Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”için 4. ve 5. Etaptayer alan toplam 177 konut kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan kura çekiliş törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Erciyes, Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı İbrahim Hayri Korkmaz ve hak sahipleri katıldı.


Kura çekilişi sırasında duygusal anlar yaşayan hak sahipleri evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Hak sahiplerinin bu mutluluğuna ortak olan Büyükşehir Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu da kura çekilişine katılarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.



Başkent’e yakışır sağlam konutlar yapılacak


1950’li yıllardan sonra Büyükşehirlere ciddi oranda göç olduğunu vurgulayan Tuzcuoğlu, şehirleşme ile birçok sorunun ortaya çıktığını söyledi.


Bugün gelinen noktada şehircilik hizmetinde çok daha iyi bir yerde olduklarını belirten Tuzcuoğlu, şöyle konuştu:


“Bugün şehirlerimiz dünya şehirleri ile yarışır hale geldi ancak geçmişten kalan bazı problem ve sıkıntılarımız var.Bunları gidermemiz gerekiyor. Zaman içerisinde yavaş yavaş hepsini toparlayacağız. Kentsel Dönüşüm Projeleri gecekondulaşmayı önleme çalışmalarıyla birlikte ortaya çıktı. Vatandaşlarımız da artık arzu edilmeyen ve sağlam olmayan konutlar yerine daha sağlam ve sosyal donatıların olduğu düzenli şehirleşmenin önünü açan projeler istiyor.”



Büyükşehir’den kentsel dönüşüm hamlesi


14 Mahalleyi kapsayan ve 11 etap halinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi ile yaklaşık 13 bin 500 gecekondunun neredeyse 11 bine yakını için hak sahipleriyle anlaşıldığına dikkat çeken Tuzcuoğlu, “Bu kapsamda 9 bin 300 konutun yıkımı gerçekleştirildi. Bugüne kadar 5 bin 672 konut ve 40 adet iş yerinin teslimatı gerçekleştirildi. 4. ve 5. etapta 177 konutun kura çekilişini yaparak, bu konutlarda vatandaşlarımız inşallah huzurla ve mutlulukla, saadet içinde oturacak” dedi.


Mamak bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğinin altını çizen Tuzcuoğlu, “Bin konutun daha ihalesini yapacağız. Bunun yanında Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi bölgeleri için TOKİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah konut sözleşmesi yapacağız. Biz deprem kuşağındayız. Konutlarımızıalt yapısı ve üst yapısıyla daha sağlam yapmamız, geleceğin dünyasına hazır şekilde inşaatlar yapmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:45
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