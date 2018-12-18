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Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına yapılan silahlı saldırı

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

18 Aralık 2018 Salı 16:31
Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına yapılan silahlı saldırı

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 16 Aralık'ta Antalyaspor maçı için kampta olan sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açılmasıyla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürdü.

Güvenlik görevlilerinin tesis çevresinden iki kişinin kaçtığını belirtmesi üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, yürüttükleri detaylı soruşturmada, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılırken nöbetçi hakimliğe sevk edilen 3 zanlı ise tutuklandı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açılmış, olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yaptıkları incelemede binaya 3 kurşunun isabet ettiğini belirlemişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:31
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. gözaltı
  3. Malatya
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. tutuklandı

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