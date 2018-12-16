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Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırı iddiası

Kamp yapan takımın Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesis binasına 3 kurşun isabet etti

16 Aralık 2018 Pazar 10:00
Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırı iddiası

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Antalyaspor maçı için kampta olan sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Tesis çevresinden iki kişinin kaçtığını gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yaptıkları incelemede binaya 3 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, bina çevresinde inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurup delil toplama çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:00
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  2. silahlı saldırı
  3. Yeni Malatyaspor

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