Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Moryke Fofana ile milli takımlarında bulunan Issam Chebake ve Teenage Hadebe antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç ise takımdan ayrı koşu yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı bildirildi.



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