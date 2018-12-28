Yeni Malatyaspor zirveye yürüyor, Malatyalılar mutlu oluyor





MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un zirve yürüyüşü Malatyalıları mutlu ediyor.

"Doğu'nun Kaplanları" olarak bilinen, 2002-2003 sezonunda 52 puanla ligi beşinci sırada tamamlayarak Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil eden Malatyaspor, yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından 1. Amatör Lig'e kadar düştü.

Kent, 2005-2006 sezonunda kaybettiği Süper Lig heyecanını, tarihinde ilk kez 2017-2018 sezonunda en üst seviye lige çıkma başarısını gösteren Evkur Yeni Malatyaspor'la yeniden yakaladı.

İlk sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, bu sezonun ilk yarısını ise 29 puan ve averajla üçüncü bitirdi.

Malatya'da 7'den 70'e tüm taraftarlar, şehrin 11 yıllık Süper Lig hasretini sona erdiren sarı-siyahlılardan yeniden tarih yazmasını bekliyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine çok sayıda kişinin renklerine gönül verdiği Yeni Malatyaspor'un başarısı, kentte bayram havası yaşatıyor.





- "Takım kazanınca herkese çay söylüyorum"





Yeni Malatyaspor sevgisi, 72 yaşındaki Fatma ile 69 yaşındaki Orhan Mutlu çiftinin yüreğinde bambaşka bir şekle bürünüyor.

İlerleyen yaşlarına rağmen, merkeze 70 kilometre uzakta bulunan Doğanşehir ilçesinden stada gelerek sarı-siyahlı takımı hiçbir maçta yalnız bırakmayan çift, sıcak soğuk demeden tüm iç saha maçlarında batı tribünündeki yerini alıyor.

Maç öncesi teknik direktörü tebrik ederek çiçek vermeyi gelenek haline getiren çiftin mutlulukları, takım kazanınca daha da artıyor.

Fatma Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır tüm maçlara gelmeye çalıştığını söyledi.

"Malatya sevdalısı" olduğunu anlatan Mutlu, "Evimiz yola ırak ama kar, çamur demiyorum maçlara geliyorum. İçimde bir Malatya sevdası var. Kaybedince üzülüyorum, moralim bozuluyor, şekerim yükseliyor ama yenince iyi oluyorum. Üç köpeğim var, kazandığımız zaman onlara özel olarak makarna ve pilav yapıyorum. Canım sağ olduktan sonra, elden ayaktan düşmedikten sonra her zaman burada olacağım." diye konuştu.

Tribünlerde "Maço Baba" olarak bilinen Orhan Mutlu da 4 mevsim takımının maçlarını izlemeye ve destek olmaya geldiğini anlatarak, buna kimsenin engel olamayacağını kaydetti.

Eşiyle 20 yıl önce maçlara gelmeye başladığını ifade eden Mutlu, "Takım kazandığı zaman gururla tribünden çıkıp köye gidiyorum ve kahvehanedeki herkese çay söylüyorum. Kaybettiğimiz zaman da üzülüyorum ve kahvehaneye gitmiyorum." dedi.

Mutlu, takıma iyi bir forvet gerektiğini belirterek, Sadık Çiftpınar'ın ayrılacağı söylentisi çıktığı için eşiyle çok üzüldüklerini dile getirdi.





- Slogan: "Yeniden bir efsane"





Taraftar Murat Alpay da Malatyaspor sevdasının anlatılamayacağını söyledi.

Ömrünün deplasmanlarda, statlarda geçtiğini dile getiren Alpay, yaşadığı duyguları şöyle anlattı:

"Malatya, Avrupa'ya uzak olan bir şehir değil. Zamanında bizler UEFA Kupası'nı gördük. O maç oynandığı zaman sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda bütün dükkanlar sarı-kırmızı balonlarla süslenmişti, şehre apayrı bir hava katmıştı. Bu yüzden Avrupa'ya uzak bir şehir değiliz, buna da inanıyoruz. Bizim bir sloganımız var; 'yeniden bir efsane' diye. İnşallah en yakın zamanda o uzak diye görülse de bizim için yakın olan Avrupa'ya gideceğiz."

Esnaf Furkan Güler de 16 yıldır eksiksiz tüm iç ve dış sahadaki maçlara gittiğini bildirdi.

Ligde bulundukları konumdan dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Güler, "Türkiye'de tüm haber kanallarında biz varız ve şaşkınlık var. Biz destan yazmaya geldik, gerçeklerle geldik. 27 bin kişilik stadımız var ama en fazla 15 bin kişiye oynuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuaför olduğunu ancak maç günleri iş yerini kapatarak personeliyle birlikte "sevdası" Malatyaspor'un maçları için stada geldiğini söyleyen Güler, "Yıllarımızı verdik, birçok şeyi kaybettik ama Malatyaspor'u kazandık. Ben burada kazandığım dostluğu hiçbir şeye değişmem. Kaybettiğimiz zaman üzgün oluyorum, nasıl bir taraftar olduğumu müşterilerim biliyor ve bazen tıraşa gelmiyorlar bile. Kazandığımız zaman da onlara hediyeler veriyorum."





- "Şampiyonluk aklımdan geçmiyor değil"





Kayısı üreticisi ve satıcısı Ercan Öztürk ise Yeni Malatyaspor'un "Doğu'nun yıldızı" olduğunu ve başarılarının herkes tarafından konuşulduğunu söyledi.

Takımlarının daha önce UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Öztürk, "Takımımız bu yıl da Adil (Gevrek) başkan yönetiminde güzel bir oluşumda. Tekrar UEFA Kupası diyeceğim ama bazen şampiyonluk da aklımdan geçmiyor değil. Ligin bu kadar düşük olduğu bir sezonda Malatyaspor niye şampiyon olmasın diyoruz." diye konuştu.

Öztürk, taraftar olarak takımlarına ellerinden gelenin daha fazlasıyla destek olmaya çalışacaklarını ve her zaman yanında olacaklarını sözlerine ekledi.