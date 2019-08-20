Yeni Malatyaspor, sezon başı galibiyetlere abone





MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Süper Lig'de üçüncü sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, ilk hafta maçlarını kazanıyor.

Malatya Belediyespor adıyla 1986'da kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor adını alan sarı-siyahlı takım, ilk kez 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de adım attı.

Malatya ekibi, o dönem ligin ilk sezonunda Osmanlıspor ile karşılaştı ve sahasında konuk ettiği rakibini 3-1'lik skorla geçti. Sarı-siyahlılar, Süper Lig'deki ilk sezonunu 43 puanla onuncu sırada tamamladı.

Bir sonraki sezonun ilk maçında İzmir'de Göztepe'ye konuk olan Yeni Malatyaspor, deplasmanda da yine rakibini 3-1 yenerek lige güzel bir başlangıç yaptı. İkinci sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Malatya temsilcisi, ligi 47 puanla 5. sırada tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Sırbistan'ın Partizan takımına elendi.

Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'deki ilk maçında ise konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi. Sezonun ilk maçlarındaki galibiyet istikrarını bozmayan Yeni Malatyaspor, bu maçlarda Osmanlıspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir'i 3'er golle geçti.





- Jahovic göz dolduruyor





Bu arada Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, 5. resmi maçında 4. golünü attı.

Konyaspor'dan sarı-siyahlılara transfer olan Makedon forvet, sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan iki maçta birer gol atan Jahovic, Partizan müsabakasında da ağları havalandırarak 3 gole ulaştı.

Sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Jahovic, böylece resmi maçlarda gol sayısını 4'e yükseltti.





- Çelikel: "Oyun kalitesi, mücadele olarak çok iyiydik"





Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige galibiyetle başladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Medipol Başakşehir'i yenmenin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu ve bu takımından daha önce galibiyet alamadıklarını vurgulayan Çelikel, "Sadece bir beraberliğimiz vardı ve aldığımız galibiyet bizi ayrı bir mutlu etti. Futbolcuların hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Oyun kalitesi, mücadele olarak çok iyiydik. Bunlar zor, temposu yüksek maçlar. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Maçta sakat ve cezalı oyuncuların yerine oynayan futbolcuların da ellerinden geleni yaptığını dile getiren Çelikel, sahaya çıkan tüm futbolcuların çok güzel mücadele ettiğini belirtti.

Süper Lig'de güzel işler yaptıklarına inandığını aktaran Çelikel, şöyle konuştu:

"Biz geçen sezon ligi 5. sırada tamamladık ve bu sezon için de en az 5'incilik istiyoruz. Lig çok yeni belki konuşmak için erken ama biz oyuncu kalitemizi biliyoruz. Biz yönetimimizle, oyuncularımızla konuştuklarımızın, koyduğumuz hedefin farkındayız. Artık Süper Lig'i ve içerisinde yer alan takımları biliyoruz, takip ediyoruz. Bu yüzden hedefimize en az 5'incilik olarak belirledik. Ama inşallah 5 değil de şampiyon oluruz, 2'nci, 3'üncü sırada bitiririz."