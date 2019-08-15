Yeni Malatyaspor- Partizan maçından notlar





MALATYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırbistan'ın Partizan takımını konuk eden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmandaki müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan'da Belgrad temsilcisine 3-1 yenilen sarı-siyahlı takım, rövanş maçında Partizan'ı Yeni Malatya Stadı'nda ağırladı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre 3 oyuncu değişikliğine gitti. Sarı-siyahlı takım, maça Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Ghailene Chaalali, Guilherme, Gökhan Töre, Thievy Bifouma, Adis Jahovic 11'i ile çıktı.

Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Ufuk Ceylan, Robin Yalçın, Eren Tozlu, Teenage Hadebe, Mitchell Donald, Moryke Fofana ve Rahman Buğra Çağıran yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, ilk maçta ilk 11'de görev verdiği Fofana, Rahman Buğra Çağıran ve Robin Yalçın'ı yedekler arasında bekletti. Bu futbolcuların yerine Murat Yıldırım, Gökhan Töre ve Guilherme 11'de başladı.





- Taraftarlardan Erkan Kaş ve Farnolle'e destek





Yeni Malatyaspor taraftarı, futbolcuları Erkan Kaş ile Fabien Farnolle'e maç öncesi moral verdi.

Sarı-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla Malatya'da oynanan maçta kendi taraftarlarının protesto ettiği Erkan Kaş ile deplasmandaki müsabakada rakip takım seyircilerinin ırkçı tezahüratlarına maruz kalan kaleci Farnolle'yi tribüne çağırarak destek verdi.

Taraftarlar, ırkçılığa karşı pankartlar da açtı.





- Statta Mehter Marşı dinletildi





Yeni Malatya Stadı'nda maç öncesinde Mehter Marşı çalındı.

Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden çalınan parçalar arasında Mehter Marşı, Mustafa Yıldızdoğan'ın "Ölürüm Türkiyem" şarkısı, Esat Kabaklı'nın "Ez oğlum" şarkısı ve Arslanbek Sultanbekov'un "Dombra" şarkısı da yer aldı.

Müsabaka öncesinde taraftarlar, Güney Tribünü'nde iki Türk bayrağının arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın portresiyle birlikte "Kılıcımızın gölgesi durdukça düşmanlar elbette bizden korkacaklardır." sözünün yer aldığı pankart açtı. Bu sırada stat hoparlöründen Plevne Marşı çalındı.

İki takım arasında Belgrad'da oynanan turun ilk maçında Sırp taraftarların ırkçı tezahüratları nedeniyle UEFA, Partizan'a seyircisiz oynama cezası vermişti.





- Taraftardan yoğun ilgi





Yeni Malatyaspor taraftarı, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden sarı-siyahlı takımın Partizan müsabakasını yaklaşık 20 bin taraftar tribünden izledi.

Bir grup Partizan taraftarı da kendilerine ayrılan yerden maçı takip etti.