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Yeni Malatyaspor, galibiyete odaklandı

- Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Ahmet Ildiz:- "Demir Grup Sivasspor maçı bizim için tekrar üst sıralara, ait olduğumuz yerlere dönmemiz ve kendimizi göstermemiz için bir dönüş maçı"- Sarı-siyahlı oyuncu Erkan Kaş:- "Bu maç hem bizim için hem de onlar için çok önemli bir hale geldi. İstediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum"

06 Mart 2019 Çarşamba 12:31
Yeni Malatyaspor, galibiyete odaklandı


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Ahmet Ildiz ve Erkan Kaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Malatya ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken futbolculardan Ahmed Ildiz ve Erkan Kaş, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lige iyi başladıklarını ancak ikinci yarıda talihsizlikler yaşadıklarını ifade eden Ahmet Ildiz, "Bu durumdan çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki Sivas maçıyla 3 puanı alıp tekrar ait olduğumuz yerlere çıkarız." diye konuştu.

Kötü gidişatın sadece sakatlığı bulunan oyunculara bağlanmaması gerektiğine değinen Ahmet, takımda aynı kalitede birçok oyuncunun bulunduğunu dile getirdi.

Takımın düşüşe geçtiğini aktaran Ahmet, "Bunu sadece sakatlıklara bağlamak iyi olmaz, diğer arkadaşlarıma haksızlık olur. Takım havasında biraz değişiklik oldu, herkesin illa iyi veya kötü günü var. Bizim de kötü giden bir 6 haftamız var ama birkaç maçtan da galip ayrılabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Zor bir deplasmana çıkacaklarına değinen Ahmet, şunları söyledi:

"Demir Grup Sivasspor maçı bizim için tekrar üst sıralara, ait olduğumuz yerlere dönmemiz ve kendimizi göstermemiz için bir dönüş maçı. Çalışmalara başladık. Her şey inşallah iyi gider. Hocamızın verdiği taktiklere kulak vererek, bu hafta 3 puan alıp ait olduğumuz yere çıkmak istiyoruz."


- Erkan Kaş: "Çıkışa geçeceğiz"


Sarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Erkan Kaş ise ligin ikinci yarısında istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti.

Oyun anlamında geri gittiklerini düşünmediğini anlatan Erkan, "Sadece skor almakta sıkıntı yaşadık, bunun nedenlerinden biri sakatlıklar olabilir. Baya bir sakatımız vardı, buna ben de dahildim ama çoğu arkadaşımız geldi. İnşallah bundan sonra çıkışa geçeceğiz." yorumunu yaptı.

Erkan Kaş, cuma günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Onlar da galibiyet alamıyorlar uzun zamandır, bizim gibiler. İç sahada etkili oynayan bir takım ve iyi futbolcuları var. Bu maç hem bizim için hem de onlar için çok önemli bir hale geldi. İstediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum."


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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:31
  1. Ahmet Ildiz
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