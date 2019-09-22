Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı takip
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig’in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı takip…22 Eylül 2019 Pazar 19:02
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig’in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı takip…
Süper Lig’in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının detayları…
CANLI MAÇ SKORU: 0-1
Yeni Malatyaspor
F. Farnolle
Robin Yalçın
Mustafa Akbaş
I. Chebake
Sakib Aytaç
Afriyie Acquah
M. Donald
G. Chalali
Guilherme
Buğra Çağıran
A. Jahović
Galatasaray
Muslera
Şener Özbayraklı
Christian Luyindama
Marcão Teixeira
Yuto Nagatomo
J. Seri
Ryan Babel
Ömer Bayram
S. Nzonzi
Florin Andone
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