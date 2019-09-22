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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı takip

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig’in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı takip…

22 Eylül 2019 Pazar 19:02
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı takip

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig’in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı takip…

Süper Lig’in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının detayları…

CANLI MAÇ SKORU: 0-1

Yeni Malatyaspor  

F. Farnolle 

Robin Yalçın 

Mustafa Akbaş 

I. Chebake 

Sakib Aytaç 

Afriyie Acquah 

M. Donald 

G. Chalali 

Guilherme 

Buğra Çağıran 

A. Jahović 

Galatasaray

Muslera 

Şener Özbayraklı 

Christian Luyindama 

Marcão Teixeira 

Yuto Nagatomo 

J. Seri 

Adem Büyük 

Ryan Babel 

Ömer Bayram 

S. Nzonzi 

Florin Andone

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 20:04
  1. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı takip
  2. Yeni Malatyaspor
  3. Galatasaray
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