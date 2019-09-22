Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı takip Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig’in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı takip…

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig’in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı takip… Süper Lig’in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının detayları… CANLI MAÇ SKORU: 0-1 Yeni Malatyaspor F. Farnolle Robin Yalçın Mustafa Akbaş I. Chebake Sakib Aytaç Afriyie Acquah M. Donald G. Chalali Guilherme Buğra Çağıran A. Jahović Galatasaray Muslera Şener Özbayraklı Christian Luyindama Marcão Teixeira Yuto Nagatomo J. Seri Adem Büyük Ryan Babel Ömer Bayram S. Nzonzi Florin Andone

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