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Yeni Malatyaspor kazandı! Beşiktaş'ı yakaladı

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Yeni Malatyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

04 Kasım 2018 Pazar 18:38
Yeni Malatyaspor kazandı! Beşiktaş'ı yakaladı

Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Mücadele'nin 11. dakikasında Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top filelerle buluştu ve Malatyaspor 1-0 öne geçti.

Golden sonra beraberlik için bastıran ev sahibi ekip, 33'te Efecan Karaca'nın yerde kalması sonrasında penaltı kazandı.

Penaltı kaçtı

35'inci dakikada topun başına geçen Papiss Cisse'nin vuruşunda kaleci Fabien Farnolle gole izin vermedi ve ilk devre Malatya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı ve konuk takım sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Alanyaspor 12 puanda kalırken Malatyaspor puanını 18'e yükseltti ve Beşiktaş'ı yakaladı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:38
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Alanyaspor

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