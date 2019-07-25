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Yeni Malatyaspor, Avrupa'daki ilk maçında

- Geçen sezon Süper Lig'i 47 puanla 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Lig'inde 2. ön eleme oynama hakkı kazanan Yeni Malatyaspor, ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı konuk etti - Sarı-siyahlı kulübün tarihinde ilk kez, Malatya'nın ise 16 yıl aradan sonra bir takımı Avrupa'da mücadele edecek

25 Temmuz 2019 Perşembe 20:14
Yeni Malatyaspor, Avrupa'daki ilk maçında

MALATYA (AA) - Geçen sezon Süper Lig'i 47 puanla 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Lig'inde 2. ön eleme oynama hakkı kazanan Yeni Malatyaspor, ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı konuk etti.

UEFA'da oynayacakları maçlar için 25 Haziran'da Malatya'da toplanan ve Bolu ile Düzce'de iki ayrı kamp dönemi geçiren sarı-siyahlılar, tarihinde ilk olma özelliği taşıyan maçta Olimpiji Ljubljana'yı Yeni Malatya Stadı'nda ağırladı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın başındaki ilk resmi maçına Farnolle, Chebake, Mina, Hadabe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Nuri Aydın, Fofana ve Jahovic ilk 11 ile çıktı

Malatya temsilcisinin yeni transferleri Teenage Hadebe, Adis Jahovic ile Moryke Fofana ilk kez bu maçta forma giydi.

Şu anda Malatya 1. Amatör Lig'de yer alan Malatyaspor, 2003-2004 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etmesinin ardından kent takımlarından Yeni Malatyaspor, şehre 16 yılın ardından tekrar aynı heyecanı yaşattı.

Yeni Malatyasporlu taraftarlar doğu ve batı tribünlerinin çoğunluğunu doldururken, güney bölümünde ise yer yer boşlukların kaldığı görüldü.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 20:14
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