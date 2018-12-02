Yeni Malatyaspor, Akhisarspor maçına hazır





MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Akhisarspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını bitirip, maç saatini beklemeye başladı.





- Futbol takımına ziyaret





AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti'den Malatya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı gösterilen Selahattin Gürkan ile sarı-siyahlı takımı kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Öznur Çalık, ziyarette yaptığı konuşmada, Yeni Malatyaspor'a başarılar dileyerek, takımın ligde üst sıralarda yere alacağına inandığını söyledi.

Sarı-siyahlı ekibin Spor Toto Süper Lig'de önemli takımları sahasında mağlup ettiğini hatırlatan Çalık, şöyle devam etti:

"Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yendik, sıra Beşiktaş'ta. Sarı-siyah renklerimizle Beşiktaş'ı da yenerek, bu sezon ligde ilk 3'te yer almayı hedefliyoruz. Süper Lig'deki takımımıza yakışır bir stat yaptık. Taraftarın bu stadı doldurmasını istiyoruz. Ligin en iyi takımlarından biri olmayı hedefliyoruz. Yeni Malatyaspor'un dar bir bütçeyle bu kadar iyi oynaması takdire şayan."

Selahattin Gürkan ise Evkur Yeni Malatyaspor'un kentin ortak paydası olduğu belirterek, takımın başarısının göğüslerini kabarttığına ifade etti.

Şehrin takımdan beklentisinin yüksek olduğunu dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Şu an ligde üst sıralardayız. Takım yarın kendi sahasında maç yapacak. İnşallah bu karşılaşma galibiyetle taçlanacak. Galibiyetler de seriye dönüştürülerek, süreklilik arz edecek inşallah. Güzel bir fırsat var. Ligde şampiyon olmamak için hiçbir sebebimiz yok. Bu tarihe not düşülebilecek bir durum. Erol Bulut'un çalışmaları, teknik heyetin ve futbolcuların gayreti ve kararlı duruşu, taraftarın da desteği var. Yeni Malatyaspor'un şampiyon olmaması için hiçbir sebep yok. Sezon sonunda Yeni Malatyaspor'un şampiyonluğunu kutlamayı temenni ediyorum. Kahramanlık destanları yoklukta yazılır. Varlıkta yazılan kahramanlık destanı hiç yok."

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kulüp olarak bir altyapı tesisine ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Gevrek, "Kentin ve Türk futbolunun marka değerini artırmak için inşallah altyapıya bir tesis yaparız. Hocalarımız oyuncu seçmek için geçen yıl Hakkari, Diyarbakır ve Batman'a gitti. Oralardan aldığımız ve takımımızda oynayan oyuncular var. O çocuklara eğitim verebilmemiz içinde yeterli tesis olmalı. İnşallah büyük bir tesis yaparak, takımımıza ve Türk futboluna oyuncu kazandırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Öznur Çalık'a forma, Selahattin Gürkan'a ise atkı hediye edildi.



