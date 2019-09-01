Yeni Malatya Alanyaspor maçı canlı takip et Yeni Malatya ile Alanyaspor Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya ile Alanyaspor maçı canlı takip et

Yeni Malatya ile Alanyaspor Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya ile Alanyaspor maçı canlı takip et Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatya, Alanyaspor’u evinde konuk ediyor. İşte, Yeni Malatya Alanyaspor maçının tüm detayları… CANLI MAÇ SKORU: 0-0 Yeni Malatyaspor ilk 11'i



F. Farnolle

T. Hadebe

A. Mina

Özer Özdemir

Sakib Aytaç

Robin Yalçın

T. Bifouma

M. Donald

M. Fofana

Guilherme

A. Jahović

Alanyaspor ilk 11'i

Marafona

F. N'Sakala

Welinton

Juanfran

S. Caulker

Ceyhun Gülselam

Efecan Karaca

J. Fernándes

A. Bakasetas

E. Siopis

P. Cissé

Haftanın Özeti

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