Yeni Malatya Alanyaspor maçı canlı takip et
Yeni Malatya ile Alanyaspor Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya ile Alanyaspor maçı canlı takip et01 Eylül 2019 Pazar 21:47
Yeni Malatya ile Alanyaspor Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya ile Alanyaspor maçı canlı takip et
Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatya, Alanyaspor’u evinde konuk ediyor. İşte, Yeni Malatya Alanyaspor maçının tüm detayları…
CANLI MAÇ SKORU: 0-0
Yeni Malatyaspor ilk 11'i
F. Farnolle
T. Hadebe
A. Mina
Özer Özdemir
Sakib Aytaç
Robin Yalçın
T. Bifouma
M. Donald
M. Fofana
Guilherme
A. Jahović
Alanyaspor ilk 11'i
Marafona
F. N'Sakala
Welinton
Juanfran
S. Caulker
Ceyhun Gülselam
Efecan Karaca
J. Fernándes
A. Bakasetas
E. Siopis
P. Cissé
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