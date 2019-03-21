0553 313 94 23

Yeni Mahalleden Baydar’a tam destek

Ardahan yeni mahalle seçmeni Yunus Baydar’a tam destek verdi.

21 Mart 2019 Perşembe 12:40
Yeni Mahalleden Baydar’a tam destek

Ardahan yeni mahalle seçmeni Yunus Baydar’a tam destek verdi. Ak Parti Ardahan İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıya yoğun katılım sağlayan yeni mahalle halkı "Şehrimizin evladı olan, bizlerle birlikte şehrin sorunlarını yaşayan kardeşimizin, abimiz Yunus Baydar’a desteğimiz tamdır" ifadesini kullandı.


AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fırat Avşar’ın organize ettiği toplantı Ak Parti Ardahan İl Başkanlığın’da Yeni Mahalle sakinleriyle gerçekleştirildi.


Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar, "Buraya iştirak ederek tarafıma sunduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde bir yönetim anlayışı içerisinde sorunları hep birlikte çözeceğiz. Birileri farklı hesaplar yaparak bizleri ayrıştırmaya çalışsa da, cefakar Ardahan halkı her şeyin farkındadır. Dün olduğu gibi 1 Nisan sabahı’da Yunus Baydar’ın yaşayacağı kent Ardahan’dır. Sizler ve Ardahan halkı kendi evladına sahip çıkarak hep birlikte bir yönetim anlayışı ile Ardahan’ın geleceğine yön vereceğiz. Bir çok projemizi hayata geçireceğiz, Ardahanımızı ziyaret eden Bakanlarımız projelerimizin yatırıma dönüşmesi konusunda tam destek verdiler. Fakat birlikte başaracağımız en büyük projemiz Ardahan’ın birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamını devam ettirmesidir. Kimseyi ötekileştirmeden her hangi bir ırk ayrımı yapmadan güneşli sabahlara uyanacağız. Yunus Baydar’ın siyasi hayatını, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu herkes bilir dün olduğu gibi bugünde hep birlikte hep yeni yarınlar inşa edeceğiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
    1. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında..
    2. TÜMSİAD üyelerine istihdam destekleri..
    3. ‘Tebessüm etmemenin’ yasak olduğu kafe
    4. Başkan Adayı Arslan: “Adapazarı..
    5. Didim Belediyesi, Romanlara yeni..
    6. Mavi renge boyanan lahit temizlendi
    7. Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde..
    8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: HDP..
    9. Üniversitelerde nevruz ateşi yandı
    10. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
    11. "Züccaciyede hareketlenme meydana..
    12. Süper Lig’in, en değerlileri Yusuf..
    13. 2019 Türkiye Duatlon Finali,..
    14. "Güçlü savunma sanayi mecburiyettir"
    15. Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz'u..
    16. Etkinlikler ‘Fazilet’in Tımarhanesinde..
    17. TAYSAD’dan vergi indirimi açıklaması
    18. Tuzla’da AK Parti Afişleri tüm ilçede..
    19. Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine..
    20. Arnavutluk muhalefetinden erken seçim..
    21. YADEM yaşlıları ağırlandı
    22. Sakarya’da 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    23. Başkan Memduh Büyükkılıç "Havacılık..
    24. Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi
    25. İSEFAM tarafından ’Kitap Müzakereleri’..
    26. Down sendromlu şampiyonlar..
    27. Mourinho kendisine gelen teklifleri..
    28. Bakan Çavuşoğlu’dan, Yunanistan..
    29. "Depremde 155'i ağır yaklaşık 355 ev..
    30. SAÜ’de Nano teknoloji konuşuldu
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!