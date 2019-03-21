Yeni Mahalleden Baydar’a tam destek

Ardahan yeni mahalle seçmeni Yunus Baydar’a tam destek verdi. Ak Parti Ardahan İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıya yoğun katılım sağlayan yeni mahalle halkı "Şehrimizin evladı olan, bizlerle birlikte şehrin sorunlarını yaşayan kardeşimizin, abimiz Yunus Baydar’a desteğimiz tamdır" ifadesini kullandı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fırat Avşar’ın organize ettiği toplantı Ak Parti Ardahan İl Başkanlığın’da Yeni Mahalle sakinleriyle gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar, "Buraya iştirak ederek tarafıma sunduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde bir yönetim anlayışı içerisinde sorunları hep birlikte çözeceğiz. Birileri farklı hesaplar yaparak bizleri ayrıştırmaya çalışsa da, cefakar Ardahan halkı her şeyin farkındadır. Dün olduğu gibi 1 Nisan sabahı’da Yunus Baydar’ın yaşayacağı kent Ardahan’dır. Sizler ve Ardahan halkı kendi evladına sahip çıkarak hep birlikte bir yönetim anlayışı ile Ardahan’ın geleceğine yön vereceğiz. Bir çok projemizi hayata geçireceğiz, Ardahanımızı ziyaret eden Bakanlarımız projelerimizin yatırıma dönüşmesi konusunda tam destek verdiler. Fakat birlikte başaracağımız en büyük projemiz Ardahan’ın birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamını devam ettirmesidir. Kimseyi ötekileştirmeden her hangi bir ırk ayrımı yapmadan güneşli sabahlara uyanacağız. Yunus Baydar’ın siyasi hayatını, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu herkes bilir dün olduğu gibi bugünde hep birlikte hep yeni yarınlar inşa edeceğiz" diye konuştu.