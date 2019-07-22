Yeni Mahallede asfalt hazırlığı Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yeni Mahallede asfalt hazırlığı yapmaya başladı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yeni Mahallede asfalt hazırlığı yapmaya başladı.

Daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalara son olarak Yeni Mahalle 26303 numaralı sokakta gerçekleştirilmeye başlayan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallenin bazı sokaklarında asfalt öncesi kazı çalışmalarını tamamladı.

Gerçekleştirilen asfalt öncesi kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından döşenecek olan asfaltla mahalledeki bazı sokakların yeni asfalta kavuşacağını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililere teşekkür etti.

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