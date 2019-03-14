Yeni Mahalle bambaşka bir hal aldı

İzmir’de Torbalı Belediyesi, yaptığı çalışmalarla Çaybaşı’da Roman vatandaşların yaşadığı Yeni Mahalle’yi bambaşka bir görünüme kavuşturdu. Yeni Mahalle’ye 15 bin metre kilit taşı döşenmesinin ardından Fetrek Çayı kenarına aydınlatma direkleri dikildi.

Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde; kaldırım, aydınlatma ve kilit taşı döşeme işlemlerini tüm hızıyla sürdüren Torbalı Belediyesi, Yeni Mahalleyi adeta yeni baştan inşa etti. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilk etapta çoğunlukla Roman vatandaşların ikamet ettiği Yeni Mahalle’de bozuk yol çilesini sonlandırdı. İZSU tarafından yapılan alt yapı çalışmaları ile kazılan Yeni Mahalle’nin sokakları, döşenen kilit taşları ile rengarenk oldu. Belediye, Yeni Mahalle’de 15 bin metrekare kilit taşı döşedi. Ekipler, Fetrek Çayı kenarına modern ve estetik görünüme sahip aydınlatma direkleri de dikti. Fetrek Çayı kenarında bulunan mahalle geceleri ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Yeni Mahalle’nin gece manzarası Aydın asfaltından geçenlerin dikkatini çekerken, yapılan yatırımlardan son derece memnun kalan mahalle sakinleri, kendilerini bu hizmetlerle buluşturan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e teşekkür etti.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçedeki tüm mahallelere eşit hizmet etme bilinciyle yola devam ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde Torbalı’da senelerce hiçbir hizmet almamış, adeta yok sayılmış yerler bulunuyordu. Yeni Mahalle de bu yerlerden bir tanesiydi. Torbalı’nın tüm mahallelerine eşit hizmet götürmek için elimizden geleni yapma azmiyle yola çıktık. Tüm mahallelerde programımıza aldığımız çalışmaları Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tüm hızıyla sürdürüyor. Yolları, alt yapı çalışması yüzünden kazılan Yeni Mahalle’de vatandaşlarımız yazın toz, kışın ise çamurdan mağdur oluyordu. Yaptığımız kilit taşı döşeme işleminin ardından Yeni Mahalle, rengarenk bir görünüm kazandı. Işıklandırma çalışmaları da buraya çok yakıştı. Bir zamanlar karanlığın hüküm sürdüğü yeni mahalle artık geceleri ışıl ışıl. Torbalı halkı hizmetin en iyisine layık. Biz de halkımıza kaliteli belediye hizmetleri götürmenin derdindeyiz” dedi.