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Yeni maden nezaretçileri sertifikalarını törenle aldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 33.

18 Haziran 2019 Salı 10:02
Yeni maden nezaretçileri sertifikalarını törenle aldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 33. Dönem Maden Nezaretçi Kursunu bitiren yeni nezaretçiler sertifikalarını törenle aldılar.


TTK’ya bağlı Müesseseler’den sınavla seçilen nezaretçileri 6 aylık kurs sonucu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak nezaretçi sertifikasını almaya hak kazandılar. TTK Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen sertifika törenine TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcıları İsmail Güner, Ercan Gebeş, Sefa Topuz, Muharrem Kiraz, GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK İş Sağlığı ve Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu, TTK’ya bağlı müesseselerin Müdürleri, daire müdürleri, GMİS’e bağlı şubelerin yöneticileri ve kursu bitiren yeni nezaretçiler katıldı.


Sertifika töreninde konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi;


“Uzun bir süredir devam eden nezaretçi eğitimini başarıyla tamamladığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) zor bir dönemindeyiz. Bu zor dönemde Maden Başçavuşluğu sınavına girdiniz ve başarılı oldunuz. Yeni görevinizle aldığınız sorumluluk gerçekten çok büyük. TTK’nın bu zor döneminde sizlere büyük vazifeler düşüyor. 2006 ve 2009 da yeni işçi alındı ama üretim artmadı, diyenler oldu. İşçi alındı ama emeklilikleriniz her zamankinden fazla oldu. Bu süreçte biz sıkıntılarımızı her zaman dile getirdik. Tarihimizin en düşük işçi sayısıyla çalışıyor ve en düşük üretimi yapıyoruz.


Şimdi kurumumuza yeni bir işçi alımı oldu. Yaklaşık 850 arkadaşımız işbaşı yaptı. Önümüzdeki günlerde bu rakam 1500’e tamamlanacak. Sizler burada aldığınız eğitimleri; ocakta, dışarıda, sosyal hayatınızda yeni arkadaşlarımızla paylaşacaksınız. Eğitimlerini hep birlikte vereceğiz. Bu süreçte hepimize önemli işler düşüyor. Öncelikle üretimi artırmak ve kurumumuzu üst seviyelere taşımak görevimiz.İş sağlığı ve güvenliği anlamında yeni arkadaşlarımıza hepimiz yardımcı olacağız. Sizleri tekrar kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.


“İşin bir ucunda da siz olacaksınız”


Cumhurbaşkanının TTK’ya 1500 işçi alınacağı sözünün ardından Maden Başçavuşluğu Kursu açılması için süreci başlattıklarını belirten Eroğlu; “Madenciliği, yaptığınız işi bir bütün olarak düşünün. Bunu neden söylüyorum. Yarın her hangi bir kriz durumunda, problemi çözmede problemi hep birlikte çözeceğiz. İşin bir ucunda da siz olacaksınız.


Zor günlerde problem çözme yeteneğiniz, burada aldığınız eğitim ana başlıkları üzerine bahsettiğim faktörleri koyabilirsek, yarın vuku bulabilecek olan, krizi sebep olabilecek olan bir sürü konu var. Risk değerlendirmelerinde biz bunları nasıl sıfırlayabiliriz, nasıl en aza indirebiliriz en temel çabamızdır” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:02
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