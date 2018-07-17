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Rus kadın casusluk iddiasıyla ABD'de gözaltına alındı

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Washington'da yaşayan Maria Butina isimli 29 yaşındaki bir Rus kadın casusluk iddiasıyla gözaltına alındı.

17 Temmuz 2018 Salı 07:09
Rus kadın casusluk iddiasıyla ABD'de gözaltına alındı

Adının Maria Butina olduğu öğrenilen kadının, Amerikan Üniversitesi'nde öğrenci olduğu iddia ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın, Butina'yı Rusya'ya karşı getirilen yaptırımlarla ilgili bilgi sızdırmakla itham ettiği öğrenilirken, Butina'ya henüz kimliği belirlenemeyen iki ABD vatandaşının da yardım ettiği iddia edildi.

Butina'nın pazar günü gözaltına alındığı ancak duyuru için pazartesi gününün beklendiği belirtildi.

Maria Butina'nın, Rus silah taşıma hakkı organizasyonunun da kurucularından olduğu ve ayrıca New York ve Washington'da bazı ABD'li politikacılarla Rus devlet yetkililerini bir araya getirmek için çeşitli buluşmalar ayarladığı iddia edildi.

'ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI İLE FOTOĞRAFLARI VAR' İDDİASI

Ayrıca Reuters'da yer alan bir başka iddiaya göre, gözaltına alınan kadının Facebook hesabında, eski Rus Merkez Bankası Başkanı Alexander Torshin ile fotoğrafları olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 07:09
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