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Dünya Yeni kriz! 33 bin işçi birleşince sonunda dev havayolu şirketi geri adım attı: ABD devi firma iflas edebilir!
Dünya

Yeni kriz! 33 bin işçi birleşince sonunda dev havayolu şirketi geri adım attı: ABD devi firma iflas edebilir!

Yeniakit Publisher
2024-09-08 23:22:00 - 2024-09-08 23:24:19
Yeni kriz! 33 bin işçi birleşince sonunda dev havayolu şirketi geri adım attı: ABD devi firma iflas edebilir!

ABD merkezli küresel havacılık şirketi bu kez yaklaşık 33 bin işçinin greviyle gündem olurken. Grev krizini en hafif şekilde atlatmaya çalışırken iflas bayrağını çekmemek için Çıkmaza giren ABD devi sendika ile geçici anlaşmaya vardı!

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, yaklaşık 33 bin işçinin greviyle karşı karşıya kalmamak için sendika ile geçici anlaşmaya vardı.

ABD basınındaki haberlere göre, Boeing ile yaklaşık 33 bin üyeye sahip Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası arasında ücretler, sağlık hizmetleri ve iş güvenliği konularında yapılan görüşmelerde geçici anlaşma imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre, 4 yıllık sözleşme kapsamında işçilerin ücreti yüzde 33 oranında artacak. Bu oran, sendikanın müzakereler sırasında talep ettiği yüzde 40'tan daha az.

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